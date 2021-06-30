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KOBİA и USAID подпишут меморандум о взаимопонимании

KOBİA и USAID подпишут меморандум о взаимопонимании В рамках программы развития частного сектора между USAID и KOBİA в скором времени будет подписан меморандум о взаимопонимании для усиления микро, малого и среднего бизнеса
Бизнес
30 июня 2021 г. 11:44
KOBİA и USAID подпишут меморандум о взаимопонимании
Орхан Мамедов

В рамках программы развития частного сектора между Агентством США по международному развитию (USAID) и Агентством по развитию малого и среднего бизнеса Азербайджанской Республики (KOBİA) в скором времени будет подписан меморандум о взаимопонимании для усиления микро, малого и среднего бизнеса.

Как передает Report, об этом заявил Председатель правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса Азербайджанской Республики (KOBİA) Орхан Мамедов.

"Среди основных направлений сотрудничества, отраженных в меморандуме, - тренинги для микро, малых и средних предприятий, повышение их организационного потенциала и качества управления бизнесом, изучение доступа малого и среднего бизнеса к финансовым ресурсам. В том числе, другие образовательные и сетевые мероприятия будут охватывать такие области, как наращивание потенциала деловых и промышленных ассоциаций", - отметил О. Мамедов.

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