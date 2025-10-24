Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет SOCGOV 2025
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет SOCGOV 2025

    Казахстан примет у себя следующую встречу министров ОТГ по промышленности и инновациям

    Бизнес
    • 24 октября, 2025
    • 14:05
    Казахстан примет у себя следующую встречу министров ОТГ по промышленности и инновациям

    Казахстан выразил готовность принять у себя в Астане 3-е совещание министров промышленности, науки, технологий и инноваций Организации тюркских государств (ОТГ) в 2026 году.

    Как сообщает Report, об этом заявил замминистра промышленности и строительства Казахстана Рахымжан Исакулов на 2-м министерском совещании, проходящем сегодня в Баку.

    "Казахстан готов провести это важное мероприятие на высоком уровне и продолжить конструктивную и содержательную повестку наших встреч. Сотрудничество в рамках ОТГ имеет стратегическое значение для продвижения устойчивого развития, конкурентоспособности и технологического суверенитета государств-членов", - отметил Исакулов.

    По его словам, итогом нынешнего форума может стать обновление и утверждение Плана действий по промышленному, технологическому и инновационному сотрудничеству на 2025–2026 годы, в котором будут учтены стратегические цели формирования общего индустриально-технологического пространства и экспертные рекомендации.

    Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров поддержал инициативу казахстанской стороны и подтвердил, что следующая встреча действительно пройдет в Казахстане.

    ОТГ Казахстан Микаил Джаббаров
    TDT-nin sənaye, elm, texnologiya və innovasiya nazirlərinin 3-cü toplantısı Qazaxıstanda olacaq

    Последние новости

    14:08

    Восемь семей возвращаются в ходжалинское село Дашбулаг

    Карабах
    14:06
    Фото

    В ходе учений "Eternity – 2025" состоялся День высокопоставленного наблюдателя

    Армия
    14:05

    Казахстан примет у себя следующую встречу министров ОТГ по промышленности и инновациям

    Бизнес
    14:00

    Стамбульский арбитражный центр намерен привлечь азербайджанских специалистов для обмена опытом

    Внешняя политика
    14:00

    Сотрудница Лувра: Охрана музея не позволила грабителям украсть все, что они хотели

    Другие страны
    13:55

    Депутат: Сокращение бюджета Фонда ОМС не создает дополнительной финансовой нагрузки на граждан

    Здоровье
    13:49

    Организатор: Карабах уже посетили более 600 известных путешественников

    Внешняя политика
    13:48

    АП: Создание Арбитражного центра откроет новые возможности для урегулирования споров

    Внутренняя политика
    13:44

    Мирзоян: Армения и Азербайджан прилагают усилия для полной нормализации отношений

    В регионе
    Лента новостей