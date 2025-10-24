Казахстан примет у себя следующую встречу министров ОТГ по промышленности и инновациям

Казахстан выразил готовность принять у себя в Астане 3-е совещание министров промышленности, науки, технологий и инноваций Организации тюркских государств (ОТГ) в 2026 году.

Как сообщает Report, об этом заявил замминистра промышленности и строительства Казахстана Рахымжан Исакулов на 2-м министерском совещании, проходящем сегодня в Баку.

"Казахстан готов провести это важное мероприятие на высоком уровне и продолжить конструктивную и содержательную повестку наших встреч. Сотрудничество в рамках ОТГ имеет стратегическое значение для продвижения устойчивого развития, конкурентоспособности и технологического суверенитета государств-членов", - отметил Исакулов.

По его словам, итогом нынешнего форума может стать обновление и утверждение Плана действий по промышленному, технологическому и инновационному сотрудничеству на 2025–2026 годы, в котором будут учтены стратегические цели формирования общего индустриально-технологического пространства и экспертные рекомендации.

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров поддержал инициативу казахстанской стороны и подтвердил, что следующая встреча действительно пройдет в Казахстане.