İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi SOCGOV 2025
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi SOCGOV 2025

    TDT-nin sənaye, elm, texnologiya və innovasiya nazirlərinin 3-cü toplantısı Qazaxıstanda olacaq

    Biznes
    • 24 oktyabr, 2025
    • 13:36
    TDT-nin sənaye, elm, texnologiya və innovasiya nazirlərinin 3-cü toplantısı Qazaxıstanda olacaq

    Qazaxıstan gələn il paytaxt Astanada Türk Dövlətləri Təşkilatının (TDT) sənaye, elm, texnologiya və innovasiya nazirlərinin 3-cü toplantısına ev sahibliyi etmək istəyir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Qazaxıstanın sənaye və tikinti nazirinin müavini Raxımjan Issakulov Bakıda İqtisadiyyat Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə keçirilən 2-ci Toplantıda bildirib.

    "Qazaxıstan bu mühüm tədbiri yüksək səviyyədə keçirməkdən, görüşümüzün konstruktiv və məzmunlu gündəliyini davam etdirməkdən şad olar. TDT çərçivəsində əməkdaşlığımız üzv ölkələrdə davamlı inkişafın, rəqabətqabiliyyətliliyin və texnoloji suverenliyin təşviqi üçün strateji xarakter kəsb edir. Bugünkü görüşün vacib nəticəsi ümumi sənaye-texnoloji məkanın formalaşdırılmasının strateji məqsədləri və ekspertlərin praktiki tövsiyələri nəzərə alınmaqla 2025-2026-cı illər üçün sənaye, texnologiyalar və innovasiya əməkdaşlığı üzrə fəaliyyət planının aktuallaşdırılması və tamamlanması ola bilər".

    Azərbaycanın iqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarov Qazaxıstandan olan həmkarının təklifini dəstəkləyib və 3-cü toplantısının bu ölkədə keçiriləcəyin bildirib.

    "Biz hər zaman TDT çərçivəsində əməkdaşlığın daha da dərinləşməsini, ortaq layihələrin icra olunmasını, ölkələrimizin elmi və texnoloji potensialının birləşdirilməsini dəstəkləyirik. İnanıram ki, ortaq təşəbbüslərimiz türk dövlətlərinin innovasiya yönümlü iqtisadi transformasiyasına və yeni imkanların yaradılmasına mühüm töhfə verəcək", - deyə o qeyd edib.

    Qazaxıstan Türk Dövlətləri Təşkilatı Raxımjan Issakulov Mikayıl Cabbarov

    Son xəbərlər

    13:51
    Foto

    Növbəti köç karvanı Seyidbəyli kəndinə çatıb, açarlar təqdim edilib – YENİLƏNİB-2

    Qarabağ
    13:50

    Macarıstan səfiri: "Türk Genom Layihəsi"nin həyata keçirilməsini təklif edirik

    Biznes
    13:50

    Xocalının Daşbulaq kəndinə növbəti köç karvanı yola salınıb

    Qarabağ
    13:50

    Seyidbəyli sakini: Pedaqoji fəaliyyətimi kəndimizdə davam etdirəcəyim üçün çox sevinirəm

    Daxili siyasət
    13:47

    "Bavariya" müdafiəçinin transferi üçün danışıqlara başlayıb

    Futbol
    13:43

    Azərbaycanda süni intellekt üzrə beynəlxalq standartların qəbulu təklif olunur

    İKT
    13:40

    Kolya Spori: Otuz il ərzində Azərbaycan haqqında birtərəfli və qərəzli məlumatlar təqdim edilib

    Digər ölkələr
    13:36

    TDT-nin sənaye, elm, texnologiya və innovasiya nazirlərinin 3-cü toplantısı Qazaxıstanda olacaq

    Biznes
    13:30

    Portuqaliyalı səyyah Qarabağ Universitetinin tələbələrinə heyran qalıb

    Qarabağ
    Bütün Xəbər Lenti