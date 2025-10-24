Казахстан и Азербайджан планируют производство осветительных приборов в Алматы

Казахстан представил новые совместные проекты с Азербайджаном в сфере промышленности, цифровых технологий, туризма и образования.

Как передает Report со ссылкой на посольство Казахстана в Баку, инициативы по реализации новых проектов были озвучены в ходе казахско-азербайджанского бизнес-форума, состоявшегося в Астане на текущей неделе.

Стороны договорились о реализации ряда новых проектов. В частности, подписаны меморандумы о строительстве лечебно-оздоровительного комплекса "Алаколь", о производстве современных энергоэффективных осветительных приборов в Алматы, о сотрудничестве в сфере образовательных решений, о сотрудничестве в сфере производства и продажи детской одежды, о создании учебного кабинета имени Гейдара Алиева в одной из казахстанских школ, а также соглашение о реализации проекта "Дом МСБ" в Астане.

В рамках форума казахстанская компания Qalan выразила готовность на безвозмездной основе предоставить свои образовательные услуги школам в Карабахском экономическом районе Азербайджана, адаптировав их под азербайджанскую систему образования.

В целом, по итогам мероприятий представители Казахстана и Азербайджана подписали 16 соглашений и меморандумов о сотрудничестве.