    Бизнес
    • 24 октября, 2025
    • 16:59
    Казахстан и Азербайджан планируют производство осветительных приборов в Алматы

    Казахстан представил новые совместные проекты с Азербайджаном в сфере промышленности, цифровых технологий, туризма и образования.

    Как передает Report со ссылкой на посольство Казахстана в Баку, инициативы по реализации новых проектов были озвучены в ходе казахско-азербайджанского бизнес-форума, состоявшегося в Астане на текущей неделе.

    Стороны договорились о реализации ряда новых проектов. В частности, подписаны меморандумы о строительстве лечебно-оздоровительного комплекса "Алаколь", о производстве современных энергоэффективных осветительных приборов в Алматы, о сотрудничестве в сфере образовательных решений, о сотрудничестве в сфере производства и продажи детской одежды, о создании учебного кабинета имени Гейдара Алиева в одной из казахстанских школ, а также соглашение о реализации проекта "Дом МСБ" в Астане.

    В рамках форума казахстанская компания Qalan выразила готовность на безвозмездной основе предоставить свои образовательные услуги школам в Карабахском экономическом районе Азербайджана, адаптировав их под азербайджанскую систему образования.

    В целом, по итогам мероприятий представители Казахстана и Азербайджана подписали 16 соглашений и меморандумов о сотрудничестве.

    Лента новостей