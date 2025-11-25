Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА
    Катар готов оказать всестороннюю поддержку азербайджанским предпринимателям

    Бизнес
    • 25 ноября, 2025
    • 10:37
    Торгово-промышленная палата Катара заявила о готовности оказать всестороннюю поддержку азербайджанским и катарским предпринимателям для наращивания взаимных инвестиций и углубления экономического сотрудничества между двумя странами.

    Как передает Report со ссылкой на катарские СМИ, об этом на первом заседании совместного делового совета Азербайджана и Катара в Дохе заявил заместитель председателя Палаты Мохамед бин Товар аль-Кувари.

    По его словам, Палата намерена содействовать облегчению коммуникации между бизнес-сообществами двух стран, а также поощрять совместные инициативы и проекты, приносящие выгоду экономикам Азербайджана и Катара.

    Аль-Кувари отметил, что заседание делового совета является свидетельством общего стремления сторон укреплять экономические связи и открывать более широкие горизонты сотрудничества в различных коммерческих и инвестиционных секторах.

    Он подчеркнул, что отношения между Катаром и Азербайджаном в последние годы заметно развиваются, а деловой совет является не просто платформой для консультаций, но и эффективным мостом между бизнес-сообществами двух стран, позволяющим компаниям обмениваться опытом, изучать перспективные возможности и строить стратегические партнерства в интересах частного сектора и общего экономического развития.

    Аль-Кувари выразил уверенность, что работа Совета будет способствовать облегчению потоков взаимных инвестиций, укреплению двусторонней торговли и формированию более привлекательной среды для инвесторов в обеих странах. В числе приоритетных направлений он назвал сельское хозяйство, энергетику, логистику, туризм, технологии, пищевую промышленность и другие сектора, подчеркнув готовность Торгово-промышленной палаты Катара предоставлять предпринимателям с обеих сторон всестороннюю поддержку и стимулировать совместные проекты.

