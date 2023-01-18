Как изменились цены на рынке недвижимости Баку?

В декабре прошлого года цены на рынке недвижимости Баку выросли на 0,49% по сравнению с ноябрем и на 10,83% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В декабре прошлого года цены на рынке недвижимости Баку выросли на 0,49% по сравнению с ноябрем и на 10,83% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщил Report генеральный директор консалтинговой и оценочной компании MBA Нусрат Ибрагимов.

По его словам, в декабре прошлого года стоимость жилья на вторичном рынке в столице (средняя цена за 1 квадратный метр) выросла на 0,69%, а за год - на 11,79 % :

"На вторичном рынке жилья зафиксировано снижение цены на квартиры в новостройках (за 1 кв. м) за месяц на 2,58%, рост за год на 7,03%, рост цены на квартиры в старых зданиях (за 1 кв. м) за месяц составил 3,53 %, за год -16,87%. Объем портфеля предложений на рынке вырос на 4,48% за месяц и на 25,38% за год.

На первичном рынке жилья наблюдался рост цен (за 1 квадратный метр) на 4,9% по сравнению с предыдущим месяцем и на 24,29% за год. Количество предложений на рынке снизилось на 10,3% за месяц и увеличилось на 41,22% за год".

По словам Ибрагимова, на рынке аренды квартир за месяц зафиксирован рост цен (за 1 кв. м) на 6,12%, а по сравнению с соответствующим периодом 2021 года - на 24,65%. Количество предложений на рынке аренды квартир за месяц снизилось на 1,5%, за год выросло на 37,39%".

По словам эксперта, в декабре цена продажи частных домов и дач (за 1 кв. м) в столице выросла на 6,67% по сравнению с ноябрем, а за последний год - на 9,14%: "Количество предложений на рынке снизилось на 0,2% за месяц и увеличилось на 11,27% за год. На рынке аренды частных домов и дач за декабрь зафиксирован рост цен (за 1 квадратный метр) на 21,61 %, а по сравнению с соответствующим периодом прошлого года - на 22,07%".

Ибрагимов отметил, что в декабре прошлого года цена продажи коммерческих объектов в Баку (за 1 квадратный метр) снизилась на 10,09% по сравнению с ноябрем и на 15,29% за последний год: "Количество предложений на рынке выросло на 0,78% за месяц и на 18,9% за год. Цены на аренду объектов (за 1 кв. м) за месяц выросли на 3,09%, а за год - на 8,65%".

Председатель Азербайджанского общества оценщиков Вугар Орудж также отметил, что в последний месяц прошлого года в Баку продолжался рост цен на квартиры:

"В декабре, как правило, фиксируется мало сделок купли-продажи. Однако в декабре прошлого года в Баку продолжился рост цен на квартиры как в новых, так и в старых зданиях. Это говорит о том, что, если в ближайшее время в Азербайджане не произойдет каких-либо форс-мажорных событий, о снижении цен не может быть и речи. Скорее, цены будут расти каждый месяц. Считаю, что наибольший рост цен будет в Наримановском, Хатаинском и Насиминском районах. Стремительный рост новостроек и особенно приток покупателей жилья по ипотеке привели к росту цен на жилье в этих районах".

По его словам, стоимость 2-комнатных квартир в старых зданиях в Насиминском районе Баку подорожала на 2,3%, Низаминском районе - 2%, Гарадагском районе - 1%, Сабунчинском районе - 1,7%, Сабаильском районе - 2,2%, Сураханском районе - 1,5%, Хатаинском районе - 2%, Ясамальском районе - 2%, Бинагадинском районе - 1,1%, Наримановский район - 2,2%: "2-комнатные квартиры в новостройках подорожали соответственно на 5 %, 4,5 %, 4,9 %, 3 %, 4 %, 2,7 %, 4,7 %, 4,6 %, 4,1 %, 8,1 %".

Орудж отметил, что цены на частные дома оставались стабильными в течение месяца: "Однако рост цен на строительные материалы дает основание полагать, что в ближайшее время цены на частные дома также вырастут”.