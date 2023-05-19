Как изменения на мировом рынке золота повлияли на цены в Азербайджане?

Интерес западных инвесторов к золоту привел к тому, что его стоимость выросла с минимальных значений в 1 160 долларов США летом 2018 года до рекордной отметки (около 2 075 долларов США) в августе 2020 года. За это время драгоценный металл стал одним из са

Интерес западных инвесторов к золоту привел к тому, что его стоимость выросла с минимальных значений в 1 160 долларов США летом 2018 года до рекордной отметки (около 2 075 долларов США) в августе 2020 года. За это время драгоценный металл стал одним из самых привлекательных финансовых активов на планете. В 2020 году экономические последствия пандемии и отрицательная доходность облигаций привели к рекордному росту капитала золотого ETF на 60 млрд долларов. Это вдвое больше, чем в 2009 году, в разгар финансового кризиса.

Пандемия убедила инвесторов в том, что золото должно быть частью их портфелей. Драгоценный металл стал ведущим инструментом хеджирования от волатильности фондового рынка и отрицательных процентных ставок. Таким образом, золото стало одним из самых привлекательных активов в 2020 году.

Если в марте 2023 года стоимость дважды резко снижалась до 1 935 и 1 945 долларов США, в апреле наблюдался резкий рост до 2 048 долларов США. Наконец, 4 мая цена на золото поднялась до 2 067 долларов США. Фьючерсный рынок (июньские контракты) достиг исторического максимума в 2 085 долларов. Однако с тех пор цены на золото снова упали до 2 000 долларов и в настоящее время торгуются на уровне 2 015 долларов, что примерно на 60 долларов ниже 2 075 долларов (максимума), достигнутого в августе 2020 года.

Изменения, происходящие на мировом рынке золота, повлияли на цены и покупательную способность в Азербайджане.

Председатель Ассоциации ювелиров Азербайджана Тогрул Аббасгулиев сообщил Report, что в начале года на биржах грамм золота 999 пробы стоил 60-62 доллара США, а в последние дни колеблется в пределах 63-65 долларов США: "Из-за подорожания сырья на заводах поднимают цены на готовую продукцию. Основными факторами, влияющими на цену, являются цена сырого золота, драгоценных камней и рабочей силы. Несмотря на стабильность в сфере рабочей силы за последние несколько лет, во всем мире наблюдается значительный рост цен на бриллианты. Цена на бриллианты выросла на 35-40% по сравнению с прошлым годом. Цены на сырое золото также выросли до пандемии, и если раньше они составляли 38-40 долларов США, то теперь превысили 60 долларов США".

Тем не менее, по мнению Аббасгулиева, по сравнению с прошлым годом оборот золота и отечественное производство увеличились: "В основном, продажи растут в преддверии праздника Новруз, то есть в марте, а также в преддверии Нового года - в декабре. Кроме того, в месяц Мухаррам и в мае продажи золота ослабевают. Граждане считают, что в эти месяцы продажи падают из-за отсутствия свадеб. Отмечу, что наличие или отсутствие свадеб влияет только на объемы продаж, но никак не на цену золота".

Ювелиры, занимающиеся продажей золота в Баку, в беседе с сотрудником Report заявили, что спроса на дорогие изделия на рынке нет: "Цены на золото в любом государстве сильно выросли. По сравнению с последними месяцами наблюдается резкий рост цен на турецкие изделия, что снижает его покупательную способность на рынке. Так, 3-4 недели назад, когда золото стоило 1 900-1 980 долларов США за унцию, цена одного грамма драгоценного металла составляла 80-83 маната, а сейчас - 87-95 манатов. Но цена продажи также зависит от фирмы, некоторые изделия турецкого производства продаются за 100 манатов за грамм".

Продавцы отметили, что на рынке наблюдается значительный рост цен не только на турецкое золото, но и на российское и итальянское золото. По их словам, в настоящее время цена за грамм итальянского золота колеблется в пределах 140-150 манатов.