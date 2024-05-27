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ISO проводит в Баку региональный семинар по программе развития лидерства и управления

ISO проводит в Баку региональный семинар по программе развития лидерства и управления В Баку при организации Азербайджанского института стандартизации (AZSTAND) начался региональный семинар Международной организации по стандартизации (ISO) "Программа развития лидерства и управления" для национальных органов стандартизации развивающихся стр
Бизнес
27 мая 2024 г. 09:48
ISO проводит в Баку региональный семинар по программе развития лидерства и управления

В Баку при организации Азербайджанского института стандартизации (AZSTAND) начался региональный семинар Международной организации по стандартизации (ISO) "Программа развития лидерства и управления" для национальных органов стандартизации развивающихся стран.

Как сообщает Report, в семинаре наряду с Азербайджаном принимают участие руководящие составы национальных структур из Албании, Багамских островов, Буркина-Фасо, Белиза, Бутана, Колумбии, Ганы, Греции, Кении, Монголии, Катара, Руанды, Саудовской Аравии, Йемена и Швеции.

В частности, в мероприятии приняли участие заместитель начальника Государственной службы по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком Ильгар Гасанов, директор AZSTAND Ильхам Байрамов, руководитель отдела по расширению потенциала ISO Эрик Киек.

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Версия на азербайджанском языке ФотоISO Bakıda “Liderlik və İdarəetmə İnkişaf Proqramı” üzrə regional seminar keçirir

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