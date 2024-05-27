ISO проводит в Баку региональный семинар по программе развития лидерства и управления

ISO проводит в Баку региональный семинар по программе развития лидерства и управления

В Баку при организации Азербайджанского института стандартизации (AZSTAND) начался региональный семинар Международной организации по стандартизации (ISO) "Программа развития лидерства и управления" для национальных органов стандартизации развивающихся стр

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В Баку при организации Азербайджанского института стандартизации (AZSTAND) начался региональный семинар Международной организации по стандартизации (ISO) "Программа развития лидерства и управления" для национальных органов стандартизации развивающихся стран. Как сообщает Report, в семинаре наряду с Азербайджаном принимают участие руководящие составы национальных структур из Албании, Багамских островов, Буркина-Фасо, Белиза, Бутана, Колумбии, Ганы, Греции, Кении, Монголии, Катара, Руанды, Саудовской Аравии, Йемена и Швеции. В частности, в мероприятии приняли участие заместитель начальника Государственной службы по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком Ильгар Гасанов, директор AZSTAND Ильхам Байрамов, руководитель отдела по расширению потенциала ISO Эрик Киек. Подпишитесь на нашу страницу в Instagram