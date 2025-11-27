Иордания призвала Азербайджан к совместным инвестициям в Сирию.

Как сообщает Report, об этом заявил министр промышленности, торговли и снабжения Иордании Яруб Аль-Куда в ходе проходящего в Баку четвертого заседания межправительственной комиссии по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству между Азербайджаном и Иорданией.

По его словам, в регионе Ближнего Востока сегодня появляются различные возможности.

"Восстановление и реконструкция Сирии, например, сами по себе представляют огромную возможность. Мы, как иорданские компании, никогда не сможем воспользоваться огромными возможностями в Сирии самостоятельно. Вот почему нам нужен партнер, чтобы вместе инвестировать и эффективно использовать такие важные возможности. И мы считаем, что деловое сообщество Азербайджана является отличным партнером для совместной работы", - заявил министр.