    Бизнес
    • 27 ноября, 2025
    • 12:31
    Иордания готова начать выход на региональные рынки через Азербайджан с фармацевтической продукцией

    Азербайджан и Иордания обсуждают возможности создания совместного предприятия в фармацевтической отрасли.

    Как сообщает Report, об этом заявил министр промышленности, торговли и снабжения Иордании Яруб Аль-Куда в ходе проходящего в Баку четвертого заседания межправительственной комиссии по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству между Азербайджаном и Иорданией.

    "Иордания занимает первое место среди арабских стран по развитию фармацевтической отрасли. С другой стороны, Азербайджан также стремится укреплять собственную фармацевтическую промышленность. В этом направлении мы видим значительный потенциал для партнерства.

    Как мы обсуждали в ходе двусторонних переговоров, сотрудничество может начаться с поставок полуготовой фармацевтической продукции и создания совместного предприятия с азербайджанской стороной. Финальная стадия производства будет осуществляться в Азербайджане, после чего продукция сможет выходить не только на местный рынок, но и на региональные рынки", - подчеркнул министр.

    Я. Аль-Куда считает, что такой формат взаимодействия позволит быстро добиться первых результатов и станет стимулом для развития сотрудничества и в других секторах.

    В свою очередь, министр финансов Азербайджана Сахиль Бабаев подтвердил заинтересованность Азербайджана в создании фармацевтической индустрии в стране.

    "Сегодняшняя встреча будет очень полезной для всех нас, и хотел бы попросить обе стороны обменяться контактами и продолжить обсуждения сегодня и завтра, чтобы оценить, в какой степени мы можем организовать и создать механизмы взаимовыгодного сотрудничества. И я действительно считаю, что такие возможности существуют. Мы должны их определить. Например, если мы посмотрим на фармацевтику - Иордания очень сильна в этой сфере. Общий объем ее экспорта фармацевтической продукции превышает 1 миллиард долларов. Мы заинтересованы в создании фармацевтической индустрии в Азербайджане", - заявил министр.

    С. Бабаев отметил, что в сфере фармацевтики страна активно работает с несколькими странами и на территории промышленного парка создан очень благоприятный режим, для развития фармацевтической отрасли предоставляются достаточно привлекательные стимулы.

    "Другое направление - сельское хозяйство. Мы увидели, что показатели импорта некоторых продуктов в Иорданию и Азербайджан из определенных стран значительно выше, чем объемы экспорта тех же продуктов из Иордании и Азербайджана в эти страны. То есть можно легко наладить хорошее взаимодействие и создать платформу, где наши экспортеры смогут встречаться, обсуждать, налаживать сотрудничество и реализовывать имеющийся потенциал", - отметил сопредседатель межправкомиссии с азербайджанской стороны.

