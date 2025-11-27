İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İordaniya Azərbaycan vasitəsilə əczaçılıq məhsullarını regional bazarlara çıxarmağa hazırdır

    Biznes
    • 27 noyabr, 2025
    • 14:22
    İordaniya Azərbaycan vasitəsilə əczaçılıq məhsullarını regional bazarlara çıxarmağa hazırdır

    Azərbaycan və İordaniya əczaçılıq sahəsində birgə müəssisənin yaradılması imkanlarını müzakirə edir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu İordaniyanın sənaye, ticarət və təchizat naziri Yarub Əl-Quda Azərbaycan və İordaniya arasında ticarət, iqtisadi və texniki əməkdaşlıq üzrə Hökumətlərarası Komissiyanın Bakıda keçirilən dördüncü iclasında bildirib.

    "İordaniya əczaçılıq sahəsinin inkişafına görə ərəb ölkələri arasında birinci yeri tutur. Digər tərəfdən, Azərbaycan da öz əczaçılıq sənayesini inkişaf etdirməyə çalışır. Bu istiqamətdə tərəfdaşlıq üçün böyük potensial görürük.

    İkitərəfli danışıqlar zamanı müzakirə etdiyimiz kimi, əməkdaşlıq tam hazır olmayan əczaçılıq məhsullarının tədarükü və Azərbaycan tərəfi ilə birgə müəssisənin yaradılması ilə başlaya bilər. İstehsalın son mərhələsi Azərbaycanda həyata keçiriləcək, bundan sonra məhsulların təkcə yerli bazara deyil, həm də regional bazarlara çıxarılması mümkün olacaq", - nazir vurğulayıb.

    Y.Əl-Quda hesab edir ki, belə əməkdaşlıq formatı qısa müddətdə müəyyən nəticələr əldə etməyə imkan verəcək və digər sektorlarda da əlaqələrin inkişafına təkan verəcək.

    Öz növbəsində, Azərbaycanın maliyyə naziri Sahil Babayev Azərbaycanın ölkədə əczaçılıq sənayesinin yaradılmasında maraqlı olduğunu təsdiqləyib.

    "Bugünkü görüş hamımız üçün çox faydalı olacaq və qarşılıqlı faydalı əməkdaşlıq mexanizmlərinin yaradılması mümkünlüyünü qiymətləndirmək üçün hər iki tərəfin bu gün və sabah müzakirələri davam etdirməsini təklif edirəm. Hesab edirəm ki, bu cür imkanlar mövcuddur və onları müəyyən etməliyik. İordaniya əczaçılıq sahəsində çox güclüdür. Ölkənin ixrac etdiyi əczaçılıq məhsullarının ümumi dəyəri 1 milyard dolları ötür. Biz Azərbaycanda əczaçılıq sənayesinin yaradılmasında maraqlıyıq", - nazir bildirib.

    S.Babayev qeyd edib ki, Azərbaycan əczaçılıq sahəsində bir neçə ölkə ilə fəal əməkdaşlıq edir və sənaye parkı ərazisində çox əlverişli rejim yaradılıb, bu sahənin inkişafı üçün kifayət qədər cəlbedici stimullar təqdim edilir.

    "Digər istiqamət isə kənd təsərrüfatıdır. Müəyyən ölkələrdən İordaniya və Azərbaycana bəzi məhsulların idxal göstəriciləri həmin məhsulların İordaniya və Azərbaycandan bu ölkələrə ixrac həcmlərindən xeyli yüksəkdir. Yəni, ixracatçılarımızın əməkdaşlıq quraraq mövcud potensialı reallaşdıra biləcəyi platforma yaratmaq mümkündür", - hökumətlərarası komissiyanın Azərbaycan tərəfdən həmsədri qeyd edib.

    Azərbaycan İordaniya Yarub Əl-Quda əczaçılıq
