    Инвестиции в экономику Азербайджана снизились почти на 6%

    Бизнес
    • 19 января, 2026
    • 10:42
    Инвестиции в экономику Азербайджана снизились почти на 6%

    В 2025 году в основной капитал Азербайджана направлены инвестиции на сумму 21 млрд 226,1 млн манатов, что на 5,6% меньше по сравнению с 2024 годом.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на ​​​​​​Государственный комитет статистики.

    Согласно информации, объем инвестиций, направленных в нефтегазовый сектор, сократился на 10,3%, а объем инвестиций, направленных в ненефтегазовый сектор, - на 3,9%.

    Из общего объема использованных инвестиций 10 млрд 972,1 млн манатов, или 51,7%, были направлены в сферы производства продукции, 7 млрд 179,6 млн манатов (33,8%) - в сферу услуг, а 3 млрд 74,4 млн манатов (14,5%) - на строительство жилых домов. Объем внутренних инвестиций составил 17 млрд 23 млн манатов, что соответствует 80,2% общего объема инвестиций в основной капитал.

    16 млрд 18,3 млн манатов, или 75,5% инвестиций в основной капитал, были непосредственно направлены на выполнение строительно-монтажных работ.

