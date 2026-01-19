Инвестиции в экономику Азербайджана снизились почти на 6%

В 2025 году в основной капитал Азербайджана направлены инвестиции на сумму 21 млрд 226,1 млн манатов, что на 5,6% меньше по сравнению с 2024 годом.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ​​​​​​Государственный комитет статистики.

Согласно информации, объем инвестиций, направленных в нефтегазовый сектор, сократился на 10,3%, а объем инвестиций, направленных в ненефтегазовый сектор, - на 3,9%.

Из общего объема использованных инвестиций 10 млрд 972,1 млн манатов, или 51,7%, были направлены в сферы производства продукции, 7 млрд 179,6 млн манатов (33,8%) - в сферу услуг, а 3 млрд 74,4 млн манатов (14,5%) - на строительство жилых домов. Объем внутренних инвестиций составил 17 млрд 23 млн манатов, что соответствует 80,2% общего объема инвестиций в основной капитал.

16 млрд 18,3 млн манатов, или 75,5% инвестиций в основной капитал, были непосредственно направлены на выполнение строительно-монтажных работ.