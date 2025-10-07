Инвестиции Германии в экономику Азербайджана за 30 лет превысили $900 млн

По состоянию на 1 октября 2025 года в Азербайджане действует 199 компаний с немецким капиталом.

Как сообщает Report, об этом заявил заявил заместитель министра экономики Азербайджана Самед Баширли на церемонии открытия "Германо-Азербайджанской конференции по экспортному финансированию 2025".

"За последние годы Азербайджан и Германия выстроили прочные экономические связи. Наша правовая база сегодня охватывает почти 80 соглашений. В настоящее время мы реализуем совместную "дорожную карту", в центре которой - регулярный деловой диалог, совместное участие в международных делах и структурированный обмен знаниями по приоритетным секторам", - заявил С. Баширли.

Замминистра отметил, что деловые связи между странами значимы и продолжают расти.

"С 1995 года по 2024 год объем немецких инвестиций превысил 900 млн долларов США, из которых почти 94% направлены в ненефтяной сектор. За тот же период азербайджанские инвестиции в Германии превысили 600 млн долларов США. Торговый оборот между нашими странами за 8 месяцев текущего года превысил 1 млрд долларов США, что вывело Германию в пятерку наших крупнейших торговых партнеров", - подчеркнул С. Баширли.