Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ
    Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ

    Инвестиции Германии в экономику Азербайджана за 30 лет превысили $900 млн

    Бизнес
    • 07 октября, 2025
    • 11:26
    Инвестиции Германии в экономику Азербайджана за 30 лет превысили $900 млн

    По состоянию на 1 октября 2025 года в Азербайджане действует 199 компаний с немецким капиталом.

    Как сообщает Report, об этом заявил заявил заместитель министра экономики Азербайджана Самед Баширли на церемонии открытия "Германо-Азербайджанской конференции по экспортному финансированию 2025".

    "За последние годы Азербайджан и Германия выстроили прочные экономические связи. Наша правовая база сегодня охватывает почти 80 соглашений. В настоящее время мы реализуем совместную "дорожную карту", в центре которой - регулярный деловой диалог, совместное участие в международных делах и структурированный обмен знаниями по приоритетным секторам", - заявил С. Баширли.

    Замминистра отметил, что деловые связи между странами значимы и продолжают расти.

    "С 1995 года по 2024 год объем немецких инвестиций превысил 900 млн долларов США, из которых почти 94% направлены в ненефтяной сектор. За тот же период азербайджанские инвестиции в Германии превысили 600 млн долларов США. Торговый оборот между нашими странами за 8 месяцев текущего года превысил 1 млрд долларов США, что вывело Германию в пятерку наших крупнейших торговых партнеров", - подчеркнул С. Баширли.

    Германо-Азербайджанская конференция по экспортному финансированию министерство экономики Самед Баширли инвестиции
    German investments in Azerbaijan's economy reach $900 million over 30 years

    Последние новости

    12:07

    Хикмет Гаджиев: Тюркский мир превращается в глобальный центр силы

    Внешняя политика
    12:06

    ЦБА: Изменение тарифной политики в Системе мгновенных платежей пока не актуально

    Финансы
    12:05

    Первый раунд переговоров ХАМАС и Израиля в Египте длился четыре часа

    Другие страны
    12:03

    Посол: TRIPP откроет новые возможности для торговли Азия-Европа и устранит существующий разрыв в логистике

    Инфраструктура
    12:02

    Хакан Фидан: На Южном Кавказе достигнут значительный прогресс в обеспечении мира

    Внешняя политика
    12:00

    AZPROMO упростит выход азербайджанского текстиля на мировые рынки

    Бизнес
    11:58

    В результате нападения на штаб КСИР в Иране погибли два человека

    В регионе
    11:57
    Фото

    Азербайджанские фильмы удостоены наград на кинофестивале тюркского мира "Коркут Ата"

    Kультурная политика
    11:57

    ЦБА внедрит в Азербайджане коэффициент чистого стабильного финансирования

    Финансы
    Лента новостей