Индонезия в 2027г подготовит дорожную карту проектов с Азербайджаном - ЭКСКЛЮЗИВ

Индонезия планирует в 2027 году сформировать дорожную карту по реализации всех совместных проектов с Азербайджаном.

Об этом корреспонденту Report заявил посол Индонезии в Азербайджане Берлиан Хелми.

"В следующем году мы намерены продолжить реализацию всех договоренностей, достигнутых в ходе встреч на уровне министров, и оформить их в виде конкретной дорожной карты и списка проектов. Дорожная карта будет разработана уже в следующем году", - отметил он.

Посол подчеркнул положительную динамику в развитии двусторонних отношений с Азербайджаном. По его словам, за последнее время состоялся ряд содержательных встреч с представителями правительства страны.

"У нашего посольства было много серьезных встреч с азербайджанскими министрами. Темпы переговоров сулят хорошие перспективы как в экономическом, так и в политическом сотрудничестве", - сказал он.

Берлиан Хелми добавил, что взаимодействие между странами развивается активно и уже приносит конкретные результаты. "Сотрудничество продуктивное и конструктивное, и многие достигнутые договоренности еще предстоит реализовать в будущем", - подчеркнул дипломат.