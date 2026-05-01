    Бизнес
    • 01 мая, 2026
    • 13:39
    Индонезия в 2027г подготовит дорожную карту проектов с Азербайджаном - ЭКСКЛЮЗИВ

    Индонезия планирует в 2027 году сформировать дорожную карту по реализации всех совместных проектов с Азербайджаном.

    Об этом корреспонденту Report заявил посол Индонезии в Азербайджане Берлиан Хелми.

    "В следующем году мы намерены продолжить реализацию всех договоренностей, достигнутых в ходе встреч на уровне министров, и оформить их в виде конкретной дорожной карты и списка проектов. Дорожная карта будет разработана уже в следующем году", - отметил он.

    Посол подчеркнул положительную динамику в развитии двусторонних отношений с Азербайджаном. По его словам, за последнее время состоялся ряд содержательных встреч с представителями правительства страны.

    "У нашего посольства было много серьезных встреч с азербайджанскими министрами. Темпы переговоров сулят хорошие перспективы как в экономическом, так и в политическом сотрудничестве", - сказал он.

    Берлиан Хелми добавил, что взаимодействие между странами развивается активно и уже приносит конкретные результаты. "Сотрудничество продуктивное и конструктивное, и многие достигнутые договоренности еще предстоит реализовать в будущем", - подчеркнул дипломат.

    посольство Индонезии в Азербайджане Берлиан Хелми Дорожная карта Экономическое сотрудничество совместные проекты
    İndoneziya 2027-ci ildə Azərbaycanla layihələrin yol xəritəsini hazırlayacaq - EKSKLÜZİV
    Indonesia to prepare roadmap for projects with Azerbaijan by 2027 - EXCLUSIVE

