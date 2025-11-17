Импорт подключаемых гибридов в Азербайджане вырос почти в шесть раз

Азербайджан за январь–октябрь текущего года импортировал 94 583 транспортных средства общей стоимостью $1 млрд 793,088 млн.

Как передает Report со ссылкой на данные Госкомтаможни, это на 20,8% больше по стоимости и на 26,6% больше по количеству, чем за аналогичный период прошлого года.

Импорт транспортных средств, предназначенных для перевозки 10 и более пассажиров, увеличился в 2,4 раза, достигнув 702 единиц на сумму $74,760 млн. Импорт легковых автомобилей и других транспортных средств для перевозки людей вырос на 29,8%, составив 86 909 единиц на сумму $1 млрд 606,638 млн.

В целом за год в страну ввезено 13 657 гибридных автомобилей, не заряжаемых от внешней сети - рост на 9 %; 37 476 подключаемых гибридов (PHEV) - рост в 5,8 раза; 1 732 электромобиля, работающего только на электротяге - снижение на 33,2 %.

Стоимость ввезенных гибридных и электрических моделей составила соответственно $287 млн, $704,62 млн и $52,083 млн долларов.

Импорт грузовых автомобилей уменьшился на 6,4%, составив 6 588 единиц на сумму $74,771 млн. Импорт специальной техники также сократился - на 11,9%, до 384 единиц ($36,918 млн долларов).