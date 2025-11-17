Azərbaycan avtomobil idxalına çəkdiyi xərci 21 %-ə yaxın artırıb
Bu ilin yanvar-oktyabr aylarında Azərbaycan 1 milyard 793,088 milyon ABŞ dolları dəyərində 94 583 ədəd müxtəlif təyinatlı avtomobil idxal edib.
"Report" Dövlət Gömrük Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə müvafiq olaraq 20,8 % çox və 26,6 % çoxdur.
İl ərzində sürücü daxil olmaqla 10 nəfər və yaxud daha çox adam daşımaq üçün nəzərdə tutulmuş motorlu nəqliyyat vasitələrinin idxalı 2,4 dəfə artaraq 702 ədəd (74,760 milyon ABŞ dolları dəyərində), əsasən adamların daşınması üçün nəzərdə tutulmuş minik avtomobilləri və digər motorlu nəqliyyat vasitələrinin idxalı isə 29,8 % artaraq 86 909 ədəd (1 milyard 606,638 milyon ABŞ dolları dəyərində) təşkil edib.
Bu avtomobillərin 13 657-si (287 milyon ABŞ dolları dəyərində) elektrik enerjini xarici mənbədən doldurma qabiliyyətinə malik olanlar istisna olmaqla daxili yanma mühərriklə yanaşı elektrik mühərriklə də hərəkətə gətirilən nəqliyyat vasitələri, 37 476-si (704,620 milyon ABŞ dolları dəyərində) elektrik enerjini xarici mənbədən doldurma qabiliyyətinə malik olan, daxili yanma mühərriklə yanaşı elektrik mühərriklə də hərəkətə gətirilən nəqliyyat vasitələri, 1 732-si (52,083 milyon ABŞ dolları dəyərində) isə yalnız elektrik mühərriklə hərəkətə gətirilən nəqliyyat vasitələridir.
Bu isə birincinin 9 % artması, ikincinin 5,8 dəfə artması, üçüncünün isə 33,2 % azalması deməkdir.
Bundan əlavə, yük daşımaq üçün mühərrikli nəqliyyat vasitələrinin idxalı 6,4 % azalaraq 6 588 ədəd (74,771 milyon ABŞ dolları dəyərində), xüsusi təyinatlı motorlu nəqliyyat vasitələrinin idxalı isə 11,9 % azalaraq 384 ədəd (36,918 milyon ABŞ dolları dəyərində) olub.