Илон Маск переименовал себя и вознамерился продать 10% акций Tesla

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск (Elon Musk) без объяснения изменил свои имя и фамилию в социальной сети Twitter на Lord Edge.

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск (Elon Musk) без объяснения изменил свои имя и фамилию в социальной сети Twitter на Lord Edge.

Как передает Report со ссылкой на ixbt.com, кроме того, вчера вечером завершилось голосование, в ходе которого была определена судьба 10% акций компании Tesla, принадлежащих Маску. Он спросил своих подписчиков в Twitter, следует ли ему продать 10% своих акций Tesla.

"Заметьте, я ниоткуда не беру денежную зарплату или бонусы. У меня есть только акции, поэтому единственный способ для меня лично платить налоги - это продавать акции", - отметил Илон Маск.

Всего проголосовало более 3,5 млн человек, из них 57,9% отдали свои голоса за продажу акций.

Ранее Маск заявил, что он сделает так, как решит большинство. Этим летом Маск подтвердил, что живет в крошечном сборном домике стоимостью 50 тысяч долларов США, которым он даже не владеет. Он арендует его у своей же компании SpaceX.

По подсчетам Reuters, по состоянию на 30 июня Маск владел около 170,5 млн акций. В пятницу, 5 ноября, на закрытии торгов стоимость акции Tesla составляла 1 222 долларов США. Пакет бумаг в 10% на тот момент оценивался почти в 21 млрд долларов США, отмечает агентство. В начале ноября Маск стал первым человеком в истории, состояние которого превысило 300 млрд долларов США. Маск разбогател за счет роста акций своих компании на бирже Nasdaq. Илон Маск является богатейшим человеком планеты уже почти две недели. Подняться на первую строчку, сместив с нее основателя Amazon Джеффа Безоса, он смог также благодаря росту акций Tesla.