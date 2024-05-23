Ильхам Алиев: Объем товарооборота с Таджикистаном нас не удовлетворяет

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что нынешний объем торгового оборота с Таджикистаном не удовлетворяет обе стороны.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что нынешний объем торгового оборота с Таджикистаном не удовлетворяет обе стороны.

Как сообщает Report, на встрече с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном в расширенном составе азербайджанский лидер отметил, что в рамках визита было подписано несколько документов экономического характера.

"Сегодня в рамках дискуссий с членами делегаций мы подробно пройдемся по этой повестке дня, с тем чтобы наполнить еще большим содержанием наши отношения, потому что, знакомясь со статистическими цифрами товарооборота, пока он, конечно, нас удовлетворить не может. Думаю то, о чем уже договорились, и то, что мы еще будем обсуждать сегодня, – и мы с Вами, и потом члены делегаций, – будет способствовать увеличению товарооборота”, - сказал глава государства.