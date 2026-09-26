Ильхам Алиев 27 Сентября – День памяти
    Ильхам Алиев 27 Сентября – День памяти

    Ильхам Алиев: Азербайджан сформировал репутацию надежного и ответственного партнера

    Бизнес
    • 26 сентября, 2026
    • 10:08
    Ильхам Алиев: Азербайджан сформировал репутацию надежного и ответственного партнера

    Репутация ответственного партнера и безопасность страны входят в число важных факторов инвестиционной привлекательности Азербайджана.

    Как передает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на II Азербайджанском международном инвестиционном форуме в Баку.

    По словам главы государства, нефтегазовые контракты, заключенные 30 лет назад, до сих пор остаются неизменными: в них не было пересмотрено ни одного слова. Это стало одним из факторов привлечения инвесторов и помогло Азербайджану сформировать репутацию надежного и ответственного партнера.

    "Даже если мы не были на 100% удовлетворены некоторыми параметрами контракта, мы считаем, что ответственность должна иметь приоритет", - подчеркнул Алиев.

    Еще одним важным фактором, особенно в современных условиях, президент назвал безопасность. По его оценке, Азербайджан - одно из самых безопасных мест в мире, а ситуация с преступностью находится под полным контролем.

    Алиев также упомянул благоприятный климат, девять климатических зон на сравнительно небольшой территории, местную кухню и гостеприимство жителей. Среди мероприятий, которые проходят в стране, он назвал сегодняшнюю гонку "Формулы 1", традиционные турниры UFC и другие события. Президент добавил, что мог бы долго рассказывать о преимуществах Азербайджана, но не хочет показаться "слишком националистичным". По его словам, у гостей форума будет время прогуляться и узнать страну лучше.

    Эти и другие факторы, отметил Алиев, позволяют увеличивать инвестиции в человеческий капитал, инфраструктуру, искусственный интеллект и другие отрасли экономики.

    Ильхам Алиев II Азербайджанский международный инвестиционный форум (AIIF 2026) Искусственный интеллект (ИИ) Гран-при Азербайджана Формулы 1
    İlham Əliyev: "Azərbaycan etibarlı və məsuliyyətli tərəfdaş reputasiyası formalaşdırıb"
    Ilham Aliyev: Responsible reputation, security boost Azerbaijan's investment appeal
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