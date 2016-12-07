Ильхам Алиев: Развиваются другие сферы экономики - промышленность, туризм, услуги, сельское хозяйство и телекоммуникационная промышленность

Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ 30 ноября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев во время знакомства с ХХII Азербайджанской международной выставкой телекоммуникаций и информационных технологий (Bakutel-2016) дал интервью телеканалу Euronews.

Как сообщает Report, Euronews показал интервью главы государства и репортаж о выставке Bakutel-2016.

В репортаже подчеркивается значение выставки Bakutel-2016, затронута история создания сферы связи в Азербайджане. Было отмечено, что Bakutel – самая крупная выставка в регионе, вот уже более 20 она собирает на своей площадке ведущих специалистов и участников телекоммуникационного рынка, а также производителей ИТ. 135 лет назад братья Нобель провели в Баку первую телефонную линию. Именно с этого времени берет начало индустрия связи в Азербайджане.

В репортаже сообщается, что на выставке Bakutel, проведенной уже в 22-й раз, приняли участие более 200 компаний, в том числе 7 ведущих корпораций, представлявших 20 стран. Здесь проводится не только обмен мнениями, но и обмен идеями.

В сюжете особо подчеркивается участие в выставке президента Ильхама Алиева, доводится до внимания, что глава государства приветствовал участников, организаторов и гостей выставки.

Президент Ильхам Алиев в интервью Euronews сказал, что в ближайшие годы экономика будет расти не за счет нефти и газа. И не потому, что упали цены на нефть и газ. А потому, что развиваются другие сферы экономики – промышленность, туризм, услуги, сельское хозяйство и телекоммуникационная промышленность, в том числе сектора, связанные с ИТ. Выставка, ставшая уже традиционной, демонстрирует, что Азербайджан является одним из лидеров в регионе в сфере телекоммуникаций.

В репортаже отмечается, что на выставке Bakutel преобладают сферы видеоигр и виртуальной реальности. В рамках выставки действует реалити-маркет WorldShop. Одним из наиболее популярных является стенд, посвященный гонкам Формула-1, проведенным на улицах столицы Азербайджана. Здесь также есть экспозиции телекоммуникационной сети, беспроводной связи, спутниковой связи и связанных с ней технологий, офисных технологий в сфере ИТ, а также мобильных технологий в формате 4G и 5G.

Особо отмечая международное значение выставки, автор репортажа подчеркивает: "Bakutel, являющаяся важной платформой для демонстрации новшеств в сфере ИТ, завоевала статус основной бизнес-площадки для создания прочных деловых связей как в регионе, так и во всем мире".