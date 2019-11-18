Хиджран Гусейнова: Развитие женского предпринимательства способствует сокращению бедности

Женщин-предпринимателей следует привлекать к курсам профессиональной подготовки.

Как сообщает Report, об этом сказала председатель Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Хиджран Гусейнова на форуме "Новые возможности на горизонте: зеленый свет для женщин-предпринимателей".

"Женщинам-предпринимателям должен быть обеспечен доступ к новым рынкам. Развитие женского предпринимательства способствует сокращению бедности", - отметила она.

Гусейнова также добавила, что следует расширить доступ к азербайджанским торговым домам продукции, произведенной женщинами-предпринимателями. Это будет способствовать развитию женского предпринимательства.

В результате инициативы по созданию ресурсных центров в 8 регионах Азербайджана 145 женщин создали собственный бизнес.

Председатель комитета отметила, что центры объединяют сеть женщин-предпринимателей, насчитывающую более 6500 членов.