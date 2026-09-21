Ильхам Алиев Гран-при Азербайджана Формулы-1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану
    Ильхам Алиев Гран-при Азербайджана Формулы-1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану

    Хамис Сейранов: Эталоны Азербайджана будут калиброваться в BIPM бесплатно

    Бизнес
    • 21 сентября, 2026
    • 17:12
    Хамис Сейранов: Эталоны Азербайджана будут калиброваться в BIPM бесплатно

    Государственные эталоны Азербайджана будут калиброваться в Международном бюро мер и весов (BIPM) на бесплатной основе после получения страной статуса полноправного члена организации.

    Об этом в интервью Report сообщил гендиректор Азербайджанского института метрологии (AzMİ) Хамис Сейранов.

    По его словам, это право стало доступно Азербайджану после перехода от статуса ассоциированного члена к полноправному членству в BIPM.

    "Азербайджанские государственные эталоны теперь будут калиброваться напрямую в BIPM - в первоисточнике единиц измерения. Это право означает подтверждение надежности нашей метрологической базы самым авторитетным учреждением мира", - сказал Сейранов.

    По словам главы AzMİ, точные и международно-признанные результаты измерений важны для обеспечения качества продукции и услуг, правильного проведения торговых операций и взаимного доверия между бизнес-сообществами. Сейранов подчеркнул, что калибровка эталонов из первоисточника создаст условия для того, чтобы промышленные предприятия, экспортеры и лаборатории больше доверяли результатам измерений, а товары и услуги легче принимались на международных рынках.

    "Этот подход будет способствовать устранению технических барьеров в торговле, повышению конкурентоспособности нашей продукции и расширению экспортного потенциала", - отметил Сейранов.

    Он добавил, что основной целью на предстоящий период является максимально эффективное использование новых возможностей, открывшихся благодаря статусу полноправного члена: "В числе приоритетов - развитие эталонной базы, создание новых калибровочных и измерительных возможностей, расширение научно-исследовательской деятельности и повышение квалификации кадров".

    Хамис Сейранов Азербайджанский институт метрологии (AzMİ)
    Xamis Seyranov: "Dövlət etalonlarımız Beynəlxalq Büroda pulsuz kalibrlənəcək" - MÜSAHİBƏ
    Azerbaijan's state standards to be calibrated at BIPM free of charge

    Последние новости

    01:25

    Глава ЦРУ встретился с президентом Украины в Ирландии

    Другие страны
    00:49

    В Румынии обнаружили останки умерших во время пандемии COVID-19

    Другие страны
    00:13
    Фото

    Министр энергетики Сербии: Оснований для беспокойства по поводу поставок топлива нет

    Другие страны
    23:47

    Bloomberg: Лондон может поддержать Эр-Рияд в конфликте с хуситами

    Другие страны
    23:39

    КСИР: США и Израиль рано или поздно должны согласиться покинуть регион

    В регионе
    23:24

    Главного арбитра матча "Атлетико" — "Реал" дисквалифицируют минимум на две игры

    Футбол
    23:11
    Фото

    Эрдоган встретился с президентом Вьетнама в Нью-Йорке

    В регионе
    23:06

    Джейхун Байрамов принял участие в неформальном обеде Всемирного экономического форума

    Внешняя политика
    22:56

    В турецком Диярбакыре в ходе перестрелки погибли три человека

    В регионе
    Лента новостей