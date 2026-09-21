Хамис Сейранов: Эталоны Азербайджана будут калиброваться в BIPM бесплатно

Государственные эталоны Азербайджана будут калиброваться в Международном бюро мер и весов (BIPM) на бесплатной основе после получения страной статуса полноправного члена организации.

Об этом в интервью Report сообщил гендиректор Азербайджанского института метрологии (AzMİ) Хамис Сейранов.

По его словам, это право стало доступно Азербайджану после перехода от статуса ассоциированного члена к полноправному членству в BIPM.

"Азербайджанские государственные эталоны теперь будут калиброваться напрямую в BIPM - в первоисточнике единиц измерения. Это право означает подтверждение надежности нашей метрологической базы самым авторитетным учреждением мира", - сказал Сейранов.

По словам главы AzMİ, точные и международно-признанные результаты измерений важны для обеспечения качества продукции и услуг, правильного проведения торговых операций и взаимного доверия между бизнес-сообществами. Сейранов подчеркнул, что калибровка эталонов из первоисточника создаст условия для того, чтобы промышленные предприятия, экспортеры и лаборатории больше доверяли результатам измерений, а товары и услуги легче принимались на международных рынках.

"Этот подход будет способствовать устранению технических барьеров в торговле, повышению конкурентоспособности нашей продукции и расширению экспортного потенциала", - отметил Сейранов.

Он добавил, что основной целью на предстоящий период является максимально эффективное использование новых возможностей, открывшихся благодаря статусу полноправного члена: "В числе приоритетов - развитие эталонной базы, создание новых калибровочных и измерительных возможностей, расширение научно-исследовательской деятельности и повышение квалификации кадров".