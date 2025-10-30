Халит Канак: Торговый оборот между странами ОТГ не соответствует потенциалу

Объем взаимной торговли между странами – членами Организации тюркских государств (ОТГ) остается ниже ожидаемого, несмотря на их высокий экономический потенциал.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Федерации тюркского мира и Организации солидарности и взаимопомощи тюркского мира Халит Канак на Евразийском франчайзинговом форуме в Баку.

Он отметил, что восемь независимых тюркоязычных стран, входящих в организацию, занимают территорию более 4 млн кв. км с населением около 180 млн человек.

"Несмотря на столь обширное пространство и ресурсы, объем взаимной торговли остается недостаточным. В 2024 году товарооборот между тюркскими государствами составил всего $53 млрд, хотя должен быть не менее $400 млрд", – отметил Канак.

Он напомнил, что 10 лет назад этот показатель составлял лишь $10 млрд, а после учреждения ОТГ в ноябре 2021 года он увеличился до нынешнего уровня.

"Только в 2024 году общий импорт стран ОТГ достиг $656 млрд. На фоне таких объемов импортных операций уровень взаимной торговли в $53 млрд неприемлем. Мы не должны недооценивать себя - напротив, необходимо укреплять экономическое сотрудничество и развивать совместное производство", - добавил он.