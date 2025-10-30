İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi

    Halit Kanak: "TDT ölkələrinin daxili ticarət həcmi istənilən səviyyədə deyil"

    Biznes
    • 30 oktyabr, 2025
    • 12:26
    Halit Kanak: TDT ölkələrinin daxili ticarət həcmi istənilən səviyyədə deyil
    Halit Kanak

    Türk Dövlətləri Təşkilatına (TDT) üzv ölkələrin birgə potensialı çox böyükdür, lakin daxili ticarət həcmi hələ də istənilən səviyyədə deyil.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Türk Dünyası Federasiyası və Türk Dünyası Dayanışma və Yardımlaşma Təşkilatının sədri Halit Kanak Bakıda keçirilən Avrasiya Françayzinq Forumunda bildirib.

    Onun sözlərinə görə, hazırda təşkilata üzv 8 müstəqil Türk dövləti 4 milyon 242 min kvadrat kilometr ərazidə 180 milyon əhalini əhatə edir: "Bu qədər böyük coğrafiyaya və resursa malik olsaq da, üzv dövlətlərin öz aralarında ticarət dövriyyəsi hələ də kifayət qədər zəifdir. 2024-cü ilin göstəricilərinə görə, Türk dövlətlərinin bir-biri ilə ticarət dövriyyəsi cəmi 53 milyard ABŞ dolları təşkil edib. Halbuki bu rəqəm ən azı 400 milyard ABŞ dollar olmalıdır," – deyə H.Kanak vurğulayıb.

    O bildirib ki, 10 il əvvəl üzv ölkələr arasında ticarət dövriyyəsi cəmi 10 milyard ABŞ dolları olub: "2021-ci il noyabrın 12-də Türk Dövlətləri Təşkilatı təsis edildikdən sonra bu göstərici artsa da, 2024-cü ildə yalnız 53 milyard ABŞ dollarına yüksəlib".

    H. Kanak vurğulayıb ki, təkcə 2024-cü ildə Türk dövlətlərinin ümumi idxalı 656 milyard ABŞ dolları təşkil edib: "Bu qədər böyük idxal rəqəmlərinə baxmayaraq, aramızdakı ticarət dövriyyəsinin cəmi 53 milyard ABŞ dollarında qalması qəbuledilməzdir. Biz özümüzü kiçik və gücsüz görməməliyik. Əksinə, iqtisadi birliyimizi möhkəmləndirməli, qarşılıqlı ticarəti və istehsalı artırmalıyıq".

    O sahibkarları və sənayeçiləri daha sıx əməkdaşlığa çağırıb: "Hansı sahədə məhsula, xammala, texnologiyaya və ya dəstəyə ehtiyac varsa, ilk növbədə qardaş ölkələr arasında alış-veriş edilməlidir. Əgər bu məhsul və ya xidmət Türk dövlətlərində mövcud deyilsə, yalnız bundan sonra üçüncü ölkələrə üz tutmaq olar".

    Türk Dövlətləri Təşkilatı Halit Kanak ticarət
    Халит Канак: Торговый оборот между странами ОТГ не соответствует потенциалу

    Son xəbərlər

    13:16

    "Qarabağ"ın braziliyalı futbolçusu parataekvondoçuların məşqində olub

    Futbol
    13:14

    İsrail Livana zərbə endirib

    Digər ölkələr
    13:14

    "QazTrade" "AzExport"la birgə üçüncü ölkələrin bazarlarına çıxmağı planlaşdırır - EKSKLÜZİV

    Biznes
    13:10

    Qazaxıstanlı nazir müavini: "Azərbaycan ilə ticarət dövriyyəsi şaxələndiriləcək" - EKSKLÜZİV

    Biznes
    13:09

    Bob Blekmen: Silah embarqosunun ləğvi Londonun Azərbaycana etimadını təsdiqləyir - MÜSAHİBƏ

    Xarici siyasət
    13:08

    TƏBİB-in icraçı direktoru: Əksər rayonlarda həkim çatışmazlığı müşahidə olunur

    Sağlamlıq
    13:06

    AFFA İntizam Komitəsi bir neçə komandaya texniki məğlubiyyət verib

    Futbol
    13:05

    Tədqiqatçı: Konqoda baş verən ölüm halları barəsində heç kim danışmır

    Xarici siyasət
    12:58

    Papuaşvili: Brüsselin sanksiyalarla bağlı mövqeyi bipolyar pozğunluq nümunəsidir

    Region
    Bütün Xəbər Lenti