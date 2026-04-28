    Гёйгельский винный завод в июне проведет ежегодное собрание акционеров

    Гёйгельский винный завод в июне проведет ежегодное собрание акционеров

    Очередное общее собрание акционеров ОАО "Гёйгельский винный завод" состоится 24 июня в 11:00.

    Как сообщает Report, собрание состоится по адресу расположения акционерного общества: г. Гёйгель, проспект Гейдара Алиева, 2.

    Повестка дня собрания включает утверждение финансовой отчетности предприятия за 2025 год и технические вопросы, связанные с его деятельностью.

    Гёйгельский винный завод основан в 2005 году. Его уставный капитал составляет 55,462 млн манатов.

    "Göygöl Şərab Zavodu"nun səhmdarlarının yığıncağı keçiriləcək

    Последние новости

    17:21
    Видео

    Число погибших при пожаре в Москве выросло до восьми - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    17:12
    Фото

    В Баку при поддержке УЕФА прошел семинар по защите прав детей

    Футбол
    17:10

    Роберт Абела объявил досрочные выборы на Мальте на фоне эскалации на Ближнем Востоке

    Другие страны
    17:08

    Рэнкинг страховых компаний Азербайджана по объему страховых выплат (январь-март, 2026 г.)

    Финансы
    17:07

    Рэнкинг страховых компаний Азербайджана по объему страховых премий (январь-март, 2026)

    Финансы
    17:04

    Сборная Азербайджана по мини-футболу возглавила мировой рейтинг

    Футбол
    17:01
    Фото

    Report и Baku TV подписали меморандум о сотрудничестве с китайским агентством CCTV+

    Медиа
    16:57
    Фото

    Переселившимся в поселок Гырмызы базар 16 семьям вручены ключи от квартир

    Внутренняя политика
    16:57

    Сухейль Аль-Мазруи: Сейчас подходящий момент для выхода ОАЭ из ОПЕК

    Энергетика
    Лента новостей