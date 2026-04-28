Гёйгельский винный завод в июне проведет ежегодное собрание акционеров

Очередное общее собрание акционеров ОАО "Гёйгельский винный завод" состоится 24 июня в 11:00.

Как сообщает Report, собрание состоится по адресу расположения акционерного общества: г. Гёйгель, проспект Гейдара Алиева, 2.

Повестка дня собрания включает утверждение финансовой отчетности предприятия за 2025 год и технические вопросы, связанные с его деятельностью.

Гёйгельский винный завод основан в 2005 году. Его уставный капитал составляет 55,462 млн манатов.