Гёйгельский винный завод в июне проведет ежегодное собрание акционеров
Бизнес
- 28 апреля, 2026
- 09:47
Очередное общее собрание акционеров ОАО "Гёйгельский винный завод" состоится 24 июня в 11:00.
Как сообщает Report, собрание состоится по адресу расположения акционерного общества: г. Гёйгель, проспект Гейдара Алиева, 2.
Повестка дня собрания включает утверждение финансовой отчетности предприятия за 2025 год и технические вопросы, связанные с его деятельностью.
Гёйгельский винный завод основан в 2005 году. Его уставный капитал составляет 55,462 млн манатов.
