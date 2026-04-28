"Göygöl Şərab Zavodu"nun səhmdarlarının yığıncağı keçiriləcək

    Göygöl Şərab Zavodunun səhmdarlarının yığıncağı keçiriləcək

    Göygöl Şərab Zavodunun səhmdarlarının yığıncağı keçiriləcək

    İyunun 24-də, saat 11:00-da "Göygöl Şərab Zavodu" ASC-nin səhmdarlarının növbəti ümumi yığıncağı keçiriləcək.

    "Report" xəbər verir ki, yığıncaq səhmdar cəmiyyətinin yerləşdiyi Göygöl şəhəri, Heydər Əliyev prospekti, 2 ünvanında olacaq.

    Yığıncağın gündəliyinə müəssisənin 2025-ci il üzrə maliyyə hesabatının təsdiq edilməsi və fəaliyyətlə bağlı texniki məsələr daxildir.

    Xatırladaq ki, "Göygöl Şərab Zavodu" 2005-ci ildə yaradılıb. Onun nizamnamə kapitalı 55,462 milyon manatdır.

    Göygöl Şərab Zavodu ASC Maliyyə hesabatı Səhmdarların yığıncağı
    Гёйгельский винный завод в июне проведет ежегодное собрание акционеров

    Son xəbərlər

    17:01
    Foto

    Azərbaycan EBRD ilə yeni əməkdaşlıq perspektivlərini müzakirə edib

    Biznes
    16:58

    Okampo, Borrel və erməni oliqarxları - Paşinyanın devrilməsi ssenarisi işə salınıb - ŞƏRH

    Analitika
    16:56

    Dövlət Agentliyi: Çörəyin bahalaşacağına dair məlumat həqiqəti əks etdirmir

    ASK
    16:54

    Peter Teys: Okampo çoxdan "korrupsiyanın təcəssümü"nə çevrilib

    Xarici siyasət
    16:52

    Elektron xidmətlərin məqsədəuyğunluğunu müəyyən edəcək pilot layihələrin əhatə dairəsi müəyyənləşib

    İKT
    16:50

    Yayılan videomateriallar Okamponun açıq siyasi manipulyasiyaya keçdiyini göstərir - RƏY

    Xarici siyasət
    16:48
    Foto

    "Prezident Kuboku 2026": İkinci yarış gününün qalibləri mükafatlandırılıb

    Fərdi
    16:46

    Azərbaycan cüdoçularının "Böyük Dəbilqə" turnirində ilk rəqibləri bəlli olub

    Fərdi
    16:40

    Elektron xidmətlər üzrə tənzimləyici pilot layihələrin həyata keçirilməsi qaydaları təsdiqlənib

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti