    ГТК Азербайджана пресек контрабанду более 63 кг наркотиков в грузе киви

    Бизнес
    • 06 апреля, 2026
    • 12:57
    Сотрудники Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджана пресекли очередную попытку контрабанды наркотиков в особо крупном размере, спрятанных в грузе киви.

    Как сообщает Report со ссылкой на ГТК, на таможенном посту "Джануб-Астара" транспортное средство, перевозившее киви, было подвергнуто тщательной проверке с использованием стационарной рентгеновской установки и служебных собак.

    В ходе досмотра в грузе была обнаружена марихуана, специально упакованная и скрытая от таможенного контроля, общим чистым весом 63 кг 790 граммов.

    По данному факту проводится расследование.

    Контрабанда наркотиков Таможенный пункт Джануб-Астара Госкомтаможня
    Фото
    "Kivi" yükü aparan nəqliyyat vasitəsində külli miqdarda narkotik aşkar edilib

