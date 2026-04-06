ГТК Азербайджана пресек контрабанду более 63 кг наркотиков в грузе киви

Сотрудники Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджана пресекли очередную попытку контрабанды наркотиков в особо крупном размере, спрятанных в грузе киви.

Как сообщает Report со ссылкой на ГТК, на таможенном посту "Джануб-Астара" транспортное средство, перевозившее киви, было подвергнуто тщательной проверке с использованием стационарной рентгеновской установки и служебных собак.

В ходе досмотра в грузе была обнаружена марихуана, специально упакованная и скрытая от таможенного контроля, общим чистым весом 63 кг 790 граммов.

По данному факту проводится расследование.