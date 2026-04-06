    Biznes
    • 06 aprel, 2026
    • 12:31
    Kivi yükü aparan nəqliyyat vasitəsində külli miqdarda narkotik aşkar edilib

    Dövlət Gömrük Komitəsinin (DGK) Astara Gömrük İdarəsinin əməkdaşlarının həyata keçirdiyi tədbirlər nəticəsində növbəti dəfə xüsusilə külli miqdarda narkotik vasitə aşkar edilərək qanunsuz dövriyyədən çıxarılıb.

    "Report" komitəyə istinadən xəbər verir ki, "Cənib-Astara" gömrük postunda "kivi" yükü aparan nəqliyyat vasitəsinə stasionar rentgen qurğusu və kinoloji xidmət itinin tətbiqi ilə əsaslı gömrük yoxlaması həyata keçirilib.

    Yoxlama zamanı nəqliyyat vasitəsindəki "kivi" yükünün içərisindən xüsusi üsullarla qablaşdırılan və gömrük nəzarətindən gizlədilən, ümumi təmiz çəkisi 63 kiloqram 790 qram xüsusilə külli miqdarda narkotik vasitə - marixuana aşkar edilib.

    Faktla bağlı araşdırma aparılır.

    Dövlət Gömrük Komitəsi (DGK) Narkotik vasitə Kivi yükü Astara Gömrük İdarəsi Qanunsuz dövriyyə
    ГТК Азербайджана пресек контрабанду более 63 кг наркотиков в грузе киви

