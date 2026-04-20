ГТК Азербайджана предоставлены новые полномочия

Президент Ильхам Алиев внес поправки в свой Указ от 19 июня 2001 года "О разграничении полномочий субъектов оперативно-розыскной деятельности при проведении оперативно-розыскных работ".

Как сообщает Report, в связи с этим глава государства подписал новый указ.

Согласно указу, отныне совместно с Государственной налоговой службой (ГНС) при Министерстве экономики Государственный таможенный комитет (ГТК) в рамках своих полномочий по борьбе с организованной преступностью в экономической сфере также будет осуществлять надзор над зданиями, включая жилые помещения, огороженные строительные площадки, земельные участки, транспортные средства и другие объекты.