ГТК Азербайджана предоставлены новые полномочия
- 20 апреля, 2026
- 17:52
Президент Ильхам Алиев внес поправки в свой Указ от 19 июня 2001 года "О разграничении полномочий субъектов оперативно-розыскной деятельности при проведении оперативно-розыскных работ".
Как сообщает Report, в связи с этим глава государства подписал новый указ.
Согласно указу, отныне совместно с Государственной налоговой службой (ГНС) при Министерстве экономики Государственный таможенный комитет (ГТК) в рамках своих полномочий по борьбе с организованной преступностью в экономической сфере также будет осуществлять надзор над зданиями, включая жилые помещения, огороженные строительные площадки, земельные участки, транспортные средства и другие объекты.
