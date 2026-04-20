Dövlət Gömrük Komitəsinə yeni səlahiyyət verilib
Biznes
- 20 aprel, 2026
- 17:24
Prezident İlham Əliyev "Əməliyyat-axtarış tədbirlərinin həyata keçirilməsində əməliyyat-axtarış subyektlərinin səlahiyyət bölgüsü haqqında" ölkə Prezidentinin 19 iyun 2001-ci il tarixli fərmanında dəyişiklik edib.
"Report" xəbər verir ki, bununla bağlı dövlət başçısı yeni fərman imzalayıb.
Fərmana əsasən, bundan sonra iqtisadi sahədə mütəşəkkil cinayətkarlığa qarşı mübarizə ilə bağlı öz səlahiyyətləri çərçivəsində binaların, o cümlədən yaşayış yerlərinin, hasarlanmış tikinti obyektlərinin, qurğuların, torpaq sahələrinin, nəqliyyat vasitələrinin və digər obyektlərin müşahidəsini İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidməti ilə yanaşı Dövlət Gömrük Komitəsi də həyata keçirəcək.
Son xəbərlər
18:15
"Hizbullah" İsraillə bufer zonaya hücum etmək niyyətində olduğunu açıqlayıbDigər ölkələr
18:07
İmişli sakinini elektrik cərəyanı vuraraq öldürübHadisə
18:04
Əraqçi və İshaq Dar İranla ABŞ arasında əldə olunan atəşkəsi müzakirə ediblərRegion
18:02
Növbəti ay direktorlar üçün ixtisas biliklərinin yoxlanılması üzrə test imtahanı keçiriləcəkElm və təhsil
17:55
Bank of Baku üçün ADA Universitetində II mini MBA proqramı başladıElm və təhsil
17:52
Çexiya Rusiyanın ölkədəki səfirini şirkətlərə yönəlmiş təhdidlərə görə XİN-ə çağırıbDigər ölkələr
17:37
"İnvestisiya şirkətinin davamlı kapital tələbləri haqqında Qayda" təsdiqlənibMaliyyə
17:33
Foto
Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda torpaq icarəsinə dair yeni müqavilələr imzalanıbASK
17:31