Грузовой поезд Китай-Европа, проходящий транзитом через Азербайджан, отправился в путь

13 апреля из города Сиань, столицы провинции Шэньси на северо-западе Китая, отправился в путь грузовой поезд, направляющийся в Мангейм (Германия).

13 апреля из города Сиань, столицы провинции Шэньси на северо-западе Китая, отправился в путь грузовой поезд, направляющийся в Мангейм (Германия).

Report сообщает об этом со ссылкой на зарубежные СМИ.

Поезд проедет через Казахстан, Азербайджан, Румынию, Венгрию, Словакию и Чехию и преодолеет в целом путь в 11 300 км. Поезд перевозит спортивное оборудование, одежду и спальные наборы.

"Новый маршрут охватывает страны, в которые в прошлом редко заезжал грузовой поезд Китай-Европа, открывает для местных и международных предприятий возможности выхода на новые рынки. Этот маршрут также предоставляет новые транспортные возможности для внутренних и международных торгово-логистических предприятий", - отметил главный менеджер одной из компаний-резидентов Сианьской свободной торговой зоны Юань Сяоцзюнь

Напомним, что в первом квартале этого года из Сианя в Европу направлено 790 грузовых поездов.