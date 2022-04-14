О нас
Аудио новости

Грузовой поезд Китай-Европа, проходящий транзитом через Азербайджан, отправился в путь

Грузовой поезд Китай-Европа, проходящий транзитом через Азербайджан, отправился в путь 13 апреля из города Сиань, столицы провинции Шэньси на северо-западе Китая, отправился в путь грузовой поезд, направляющийся в Мангейм (Германия).
Бизнес
14 апреля 2022 г. 15:00
Грузовой поезд Китай-Европа, проходящий транзитом через Азербайджан, отправился в путь

13 апреля из города Сиань, столицы провинции Шэньси на северо-западе Китая, отправился в путь грузовой поезд, направляющийся в Мангейм (Германия).

Report сообщает об этом со ссылкой на зарубежные СМИ.

Поезд проедет через Казахстан, Азербайджан, Румынию, Венгрию, Словакию и Чехию и преодолеет в целом путь в 11 300 км. Поезд перевозит спортивное оборудование, одежду и спальные наборы.

"Новый маршрут охватывает страны, в которые в прошлом редко заезжал грузовой поезд Китай-Европа, открывает для местных и международных предприятий возможности выхода на новые рынки. Этот маршрут также предоставляет новые транспортные возможности для внутренних и международных торгово-логистических предприятий", - отметил главный менеджер одной из компаний-резидентов Сианьской свободной торговой зоны Юань Сяоцзюнь

Напомним, что в первом квартале этого года из Сианя в Европу направлено 790 грузовых поездов.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Chinese-German freight train to pass via Azerbaijan starts journey
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan ərazisindən keçəcək Çin-Almaniya yük qatarı yola çıxıb

Самое читаемое

Вводятся новые штрафы за нарушения правил эксплуатации газа
Вводятся новые штрафы за нарушения правил эксплуатации газа
8 апреля 2022 г. 15:09
Россия применила химическое оружие в Мариуполе
Россия применила химическое оружие в Мариуполе
11 апреля 2022 г. 23:32
Армения приняла пять принципов, предложенных Азербайджаном
Армения приняла пять принципов, предложенных Азербайджаном
9 апреля 2022 г. 17:54
Зеленский: У Украины нет иного выбора, кроме как садиться за стол переговоров с Россией
Зеленский: У Украины нет иного выбора, кроме как садиться за стол переговоров с Россией
9 апреля 2022 г. 12:18
В Лагыче открылась дорога, закрытая из-за оползня
В Лагыче открылась дорога, закрытая из-за оползня
8 апреля 2022 г. 13:27
Канцлер Австрии: Путин не ответил на предложение Зеленского о встрече один на один
Канцлер Австрии: Путин не ответил на предложение Зеленского о встрече один на один
11 апреля 2022 г. 22:20
Ильхам Алиев и Владимир Путин провели телефонный разговор
Ильхам Алиев и Владимир Путин провели телефонный разговор
9 апреля 2022 г. 17:48
Министерство иностранных дел Азербайджана ответило Армении
Министерство иностранных дел Азербайджана ответило Армении
11 апреля 2022 г. 10:29
Спутник зафиксировал 12-километровую военную колонну РФ в направлении к Харькову
Спутник зафиксировал 12-километровую военную колонну РФ в направлении к Харькову
10 апреля 2022 г. 11:45
Эльман Рустамов покидает пост главы Центробанка
Эльман Рустамов покидает пост главы Центробанка
11 апреля 2022 г. 15:14

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi