Грузоперевозки морским транспортом в Азербайджане выросли почти на 17%

В январе-мае этого года морским транспортом в Азербайджан было перевезено 861 млн 409 тыс. тонн грузов на сумму 1 млн 122 тыс. 23 долларов США, что на 16,9% больше и на 1% меньше, чем за аналогичный период 2023 года соответственно.

В январе-мае этого года морским транспортом в Азербайджан было перевезено 861 млн 409 тыс. тонн грузов на сумму 1 млн 122 тыс. 23 долларов США, что на 16,9% больше и на 1% меньше, чем за аналогичный период 2023 года соответственно.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ГТК.

Отмечается, что за отчетный период объем экспортированных морским транспортом грузов составил 29 529 тонн (на 3,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года), а стоимость - 46 млн 852 тыс. долларов США (на 40,9% меньше).

Объем импортированных грузов составил 1 млн 92 тыс. 493 тонны (на 0,8% меньше), а стоимость - 814 млн 557 тыс. долларов США (на 21,4% больше).