    Азербайджан увеличил в 2025г доходы от импорта алкоголя и табака в Грузию на 42%

    Бизнес
    • 23 января, 2026
    • 14:01
    Грузия импортировала из Азербайджана в 2025 году алкоголь и табак на сумму $47,4 млн, что на 42% больше, чем в 2024 году.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на данные Национальной статистической службы Грузии.

    Таким образом, Азербайджан занял 1-е место среди стран, поставляющих эти продукты в Грузию.

    В 2025 году Грузия закупила алкоголь и табак из зарубежных стран на сумму $337 млн, что на 8% больше, чем годом ранее.

    За отчетный период Грузия импортировала продукцию из Литвы на $45,4 млн, из Турции - $29,4 млн, из Армении - $27,4 млн, из Украины - $23 млн.

    Грузия импорт экспорт алкогольные напитки табачные изделия Азербайджан статистика
    Gürcüstanın Azərbaycandan içki və tütün idxalına çəkdiyi xərc 42 % artıb

    Лента новостей