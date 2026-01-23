Азербайджан увеличил в 2025г доходы от импорта алкоголя и табака в Грузию на 42%

Грузия импортировала из Азербайджана в 2025 году алкоголь и табак на сумму $47,4 млн, что на 42% больше, чем в 2024 году.

Об этом сообщает Report со ссылкой на данные Национальной статистической службы Грузии.

Таким образом, Азербайджан занял 1-е место среди стран, поставляющих эти продукты в Грузию.

В 2025 году Грузия закупила алкоголь и табак из зарубежных стран на сумму $337 млн, что на 8% больше, чем годом ранее.

За отчетный период Грузия импортировала продукцию из Литвы на $45,4 млн, из Турции - $29,4 млн, из Армении - $27,4 млн, из Украины - $23 млн.