Азербайджан увеличил в 2025г доходы от импорта алкоголя и табака в Грузию на 42%
Бизнес
- 23 января, 2026
- 14:01
Грузия импортировала из Азербайджана в 2025 году алкоголь и табак на сумму $47,4 млн, что на 42% больше, чем в 2024 году.
Об этом сообщает Report со ссылкой на данные Национальной статистической службы Грузии.
Таким образом, Азербайджан занял 1-е место среди стран, поставляющих эти продукты в Грузию.
В 2025 году Грузия закупила алкоголь и табак из зарубежных стран на сумму $337 млн, что на 8% больше, чем годом ранее.
За отчетный период Грузия импортировала продукцию из Литвы на $45,4 млн, из Турции - $29,4 млн, из Армении - $27,4 млн, из Украины - $23 млн.
Последние новости
14:28
S&P: В 2026 году будет усовершенствован механизм оздоровления банковского сектора АзербайджанаФинансы
14:27
Фото
Джейхун Байрамов встретился с замминистра иностранных дел ИранаВнешняя политика
14:26
Спикер парламента: Испания намерена расширить сотрудничество с АзербайджаномВнешняя политика
14:25
Председатель Конгресса: Испания рассчитывает на подписание мирного соглашения между Баку и ЕреваномВнешняя политика
14:10
Фото
В Эфиопии прошли встречи в рамках подготовки к WUF13Внешняя политика
14:03
Турецкая компания TPAO приступила к оценке участка "Большой Жамбыл" на КаспииВ регионе
14:03
Песков: Размер арестованных США активов РФ составляют чуть менее $5 млрдВ регионе
14:01
Азербайджан увеличил в 2025г доходы от импорта алкоголя и табака в Грузию на 42%Бизнес
13:55