Государственный таможенный комитет и Caspian European Club расширяют сотрудничество

Баку. 25 октября. REPORT.AZ/ Сегодня в Баку состоялся бизнес-форум Государственного таможенного комитета (ГТК) и Caspian European Club.

Как сообщает Report, бизнес-форум прошел под руководством председателя ГТК генерал-полковника Айдына Алиева.

Айдын Алиев рассказал о реализуемых в Азербайджане реформах в таможенной сфере.

Первый заместитель председателя и главный исполнительный директор Caspian European Club и Caspian American Club Тельман Алиев поблагодарил ГТК во главе с Айдыном Алиевым за конструктивный диалог, а также за оперативную реакцию и активное участие в решении проблем бизнесменов и компаний-членов Caspian European Club и Caspian American Club.

Он напомнил, что Caspian European Club был создан в июне 2002 года при поддержке крупнейших нефтегазовых компаний, работающих в каспийско-черноморском регионе.

"Caspian European Club принимает активное участие в проводимых в Азербайджане экономических реформах, в привлечении иностранных инвестиций и в развитии малого и среднего бизнеса. Кроме того, клуб играет важную роль в налаживании международных экономических связей между странами каспийско-черноморского и балтийского регионов", - сказал Тельман Алиев.

Также он добавил, что до конца года Caspian European Club проведет ряд аналогичных мероприятий и в других секторах экономики. Тельман Алиев отметил, что компания Caspian Energy Georgia с сентября представляет интересы Caspian European Club, Caspian American Club и Caspian Energy International Media Group на территории Грузии. Он напомнил, что второй CEO Lunch Tbilisi состоится 27 октября, на котором примут участие первый вице-премьер Грузии, министр финансов Грузии Дмитрий Кумсишвили и чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Грузии Дурсун Гасанов. Спонсором CEO Lunch Tbilisi является PASHA Bank Georgia.

"Также в рамках возобновления деятельности Caspian Energy Georgia в марте 2018 года при поддержке правительства Грузии и Азербайджанской Республики, а также Caspian European Club состоится 5-й Международный Caspian Energy Forum, на открытии которого планируется участие премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили и всех членов правительства Грузии, представляющих экономический и энергетический блок", - заключил Тельман Алиев.

Далее ответственные лица таможенного комитета выступили с презентациями о проводимых работах в области проверок товаров и транспортных средств в рамках совершенствования принципа "единого окна", применения "зеленого коридора" и других систем классификации, упрощения импортно-экспортных операций и таможенных платежей, управления рисками в таможенной системе, борьбы с таможенными правонарушениями, внедрения документов в полной электронной форме, ведения таможенного дела по всем направлениям в соответствии с международными стандартами, создания нормативно-правовой базы, а также применения информационно-коммуникационных технологий и инновационных методов управления.

В ходе бизнес-форума Айдыну Алиеву был вручен сертификат почетного члена Caspian European Club и Caspian American Club.

Также были даны ответы на интересующие представителей бизнеса вопросы, выслушаны проблемы и предложения по их решению. Также во время состоявшегося конструктивного диалога бизнеса с руководством ГТК Азербайджана был создан совместный рабочий комитет, который оперативно будет реагировать на просьбы и предложения компаний-членов Caspian European Club и Caspian American Club.

В данном бизнес-форуме приняло участие более 150 бизнесменов из Азербайджана, Казахстана, России, Турции, а также представители международных организаций и глав дипломатических представительств, аккредитованных в Азербайджане.