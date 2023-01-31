Госслужба: Будет усилен контроль за рынком сбыта лекарственных средств

Государственная служба по антимонопольной политике и надзору за потребительским рынком при Министерстве экономики в этом году усилит контроль за рынком сбыта лекарственных средств.

Государственная служба по антимонопольной политике и надзору за потребительским рынком при Министерстве экономики в этом году усилит контроль за рынком сбыта лекарственных средств.

Как передает Report, об этом сообщил журналистам заместитель начальника службы Эльнур Багиров.

Он отметил, что цены на лекарственные средства в Азербайджане регулируются государством: "В условиях государственного регулирования в большинстве случаев отсутствует конкуренция и снижаются случаи манипулирования ценами. По поступившим жалобам мы видим, что потребители чаще всего считают БАДы лекарственными средствами и жалуются на разницу их цен в аптеках. Отмечу, что цены на эти товары не регулируются государством, здесь существует свободная рыночная конкуренция".

Э.Багиров добавил, что одним из направлений деятельности Государственной службы в этом году является изучение рынка лекарственных средств и принятие мер в соответствии с законодательством в случае каких-либо нарушений или злоупотреблений в этой сфере.