Госслужба по вопросам имущества объявила очередные земельные аукционы
Бизнес
- 29 августа, 2025
- 18:02
Государственная служба по вопросам имущества проведет первого октября 2 земельных конкурса и 13 аукционов в регионах Азербайджана.
Об этом сообщает Report со ссылкой на ведомство.
Аукционы пройдут в территориальных отделениях Госслужбы в Сумгайыте, Гяндже, Ширване, Мингячевире, Газахе, Хачмазе, Бейлагане, Джалилабаде, Газахе, Джалилабаде и Шеки. На аукционы будут выставлены 15 земельных участков, принадлежащих различным муниципальным органам.
Подробную информацию об аукционах можно получить здесь.
