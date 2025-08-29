Госслужба по вопросам имущества объявила очередные земельные аукционы

Государственная служба по вопросам имущества проведет первого октября 2 земельных конкурса и 13 аукционов в регионах Азербайджана.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ведомство.

Аукционы пройдут в территориальных отделениях Госслужбы в Сумгайыте, Гяндже, Ширване, Мингячевире, Газахе, Хачмазе, Бейлагане, Джалилабаде, Газахе, Джалилабаде и Шеки. На аукционы будут выставлены 15 земельных участков, принадлежащих различным муниципальным органам.

Подробную информацию об аукционах можно получить здесь.