    Госслужба по вопросам имущества объявила очередные земельные аукционы

    Бизнес
    • 29 августа, 2025
    • 18:02
    Государственная служба по вопросам имущества проведет первого октября 2 земельных конкурса и 13 аукционов в регионах Азербайджана.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на ведомство.

    Аукционы пройдут в территориальных отделениях Госслужбы в Сумгайыте, Гяндже, Ширване, Мингячевире, Газахе, Хачмазе, Бейлагане, Джалилабаде, Газахе, Джалилабаде и Шеки. На аукционы будут выставлены 15 земельных участков, принадлежащих различным муниципальным органам.

    Подробную информацию об аукционах можно получить здесь.

