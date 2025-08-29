    İlham Əliyev Futbol Türkiyə zəfər bayramı Cüdo DÇ Təhsil şəhid Avropa İttifaqı

    Biznes
    • 29 avqust, 2025
    • 17:54
    Azərbaycanda növbəti torpaq hərracları elan edilib

    Oktyabrın 1-də İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Əmlak Məsələləri Dövlət Xidməti (ƏMDX) Azərbaycanın regionlarında 2 torpaq müsabiqəsi və 13 hərrac keçirəcək.

    "Report" bu barədə quruma istinadən xəbər verir.

    Hərraclar ƏMDX-nın Sumqayıt, Gəncə, Şirvan, Mingəçevir, Qazax, Xaçmaz,Beyləqan, Cəlilabad, Qazax, Cəlilabad və Şəki ərazi şöbələrində olacaq.  Hərraclara müxtəlif bələdiyyə orqanlarına məxsus 15 torpaq sahəsi çıxarılacaq.

    Hərraclar barədə ətraflı məlumatı buradan əldə etmək mümkündür.

    Rus Versiası Rus Versiası
    Госслужба по вопросам имущества объявила очередные земельные аукционы

