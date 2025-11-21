Госслужба: Ожидается принятие стратегических программ для приватизации крупных предприятий

Новый этап приватизации крупных государственных предприятий в Азербайджане будет осуществлен после принятия соответствующих стратегических документов.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Государственной службе по вопросам имущества при Минэкономики.

Согласно заявлению ведомства, начало этапа будет определено принятием стратегических государственных программ.