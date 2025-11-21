Госслужба: Ожидается принятие стратегических программ для приватизации крупных предприятий
Бизнес
- 21 ноября, 2025
- 16:12
Новый этап приватизации крупных государственных предприятий в Азербайджане будет осуществлен после принятия соответствующих стратегических документов.
Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Государственной службе по вопросам имущества при Минэкономики.
Согласно заявлению ведомства, начало этапа будет определено принятием стратегических государственных программ.
Последние новости
16:31
Туск: Все переговоры по миру с Россией должны проходить с участием УкраиныДругие страны
16:30
Азербайджан более чем вдвое увеличил экспорт нефти в НидерландыЭнергетика
16:24
В Баку завершился медиафорум Организации экономического сотрудничества D-8Медиа
16:20
Видео
Пилот потерпевшего крушение истребителя на Dubai Airshow погиб - ОБНОВЛЕНОДругие страны
16:20
Принята Бакинская декларация по расширению медиасотрудничества стран D-8Медиа
16:15
Brent подешевела до $62,34 за баррельЭнергетика
16:12
Фон дер Ляйен: Поддержка Украины со стороны ЕС остается непоколебимойДругие страны
16:12
Госслужба: Ожидается принятие стратегических программ для приватизации крупных предприятийБизнес
16:10