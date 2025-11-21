İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi D-8 Media Forumu
    Dövlət Xidməti: İri müəssisələrin özəlləşdirilməsi üçün strateji proqramların qəbulu gözlənilir

    • 21 noyabr, 2025
    • 15:49
    Dövlət Xidməti: İri müəssisələrin özəlləşdirilməsi üçün strateji proqramların qəbulu gözlənilir

    Azərbaycanda iri dövlət müəssisələrinin özəlləşdirilməsinin yeni mərhələsi aidiyyəti strateji sənədlərin qəbulundan sonra həyata keçiriləcək.

    Bu barədə "Report"un sorğusuna cavab olaraq İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Əmlak Məsələləri Dövlət Xidmətindən bildirib.

    Qurumun açıqlamasına görə, mərhələnin başlanması strateji xarakterli dövlət proqramlarının qəbulu ilə müəyyən ediləcək.

