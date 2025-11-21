Dövlət Xidməti: İri müəssisələrin özəlləşdirilməsi üçün strateji proqramların qəbulu gözlənilir
Biznes
- 21 noyabr, 2025
- 15:49
Azərbaycanda iri dövlət müəssisələrinin özəlləşdirilməsinin yeni mərhələsi aidiyyəti strateji sənədlərin qəbulundan sonra həyata keçiriləcək.
Bu barədə "Report"un sorğusuna cavab olaraq İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Əmlak Məsələləri Dövlət Xidmətindən bildirib.
Qurumun açıqlamasına görə, mərhələnin başlanması strateji xarakterli dövlət proqramlarının qəbulu ilə müəyyən ediləcək.
