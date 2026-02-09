Госкомтаможня и AmCham Azerbaijan обсудили использования новых инструментов и механизмов

Состоялась очередная встреча между представителями Государственного таможенного комитета и Американской торговой палаты в Азербайджане (AmCham Azerbaijan).

Как сообщает Report со ссылкой на комитет, на встрече обсуждались вопросы, отраженные в "Белом документе 2025", включая применение льгот и освобождений, транзит подакцизных товаров, использование таможенного склада и определение классификационного кода товаров.

Кроме того, участники встречи ознакомились с достижениями в других областях, включая применение международных стандартов при определении таможенной стоимости и расширение возможностей для внесения изменений в таможенные декларации после выпуска товаров.

В завершение была подчеркнута значимость системного мониторинга таможенной деятельности, активного использования новых инструментов и механизмов, а также регулярного проведения встреч для обсуждения актуальных вопросов в таможенной сфере.

Одной из ключевых задач комитета является установление партнерских отношений с участниками внешней торговли, поддержка их деятельности и развитие диалога "таможня-бизнес" в рамках стратегии развития таможенной системы.