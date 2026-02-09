Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Госкомтаможня и AmCham Azerbaijan обсудили использования новых инструментов и механизмов

    Бизнес
    • 09 февраля, 2026
    • 16:39
    Госкомтаможня и AmCham Azerbaijan обсудили использования новых инструментов и механизмов

    Состоялась очередная встреча между представителями Государственного таможенного комитета и Американской торговой палаты в Азербайджане (AmCham Azerbaijan).

    Как сообщает Report со ссылкой на комитет, на встрече обсуждались вопросы, отраженные в "Белом документе 2025", включая применение льгот и освобождений, транзит подакцизных товаров, использование таможенного склада и определение классификационного кода товаров.

    Кроме того, участники встречи ознакомились с достижениями в других областях, включая применение международных стандартов при определении таможенной стоимости и расширение возможностей для внесения изменений в таможенные декларации после выпуска товаров.

    В завершение была подчеркнута значимость системного мониторинга таможенной деятельности, активного использования новых инструментов и механизмов, а также регулярного проведения встреч для обсуждения актуальных вопросов в таможенной сфере.

    Одной из ключевых задач комитета является установление партнерских отношений с участниками внешней торговли, поддержка их деятельности и развитие диалога "таможня-бизнес" в рамках стратегии развития таможенной системы.

    AmCham Azerbaijan Госкомтаможня "Белый документ 2025"
    Dövlət Gömrük Komitəsi və "AmCham Azerbaijan" növbəti dəfə görüş keçiriblər
    State Customs Committee, AmCham Azerbaijan mull use of new tools, mechanisms
    Ты - Король

