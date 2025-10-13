ГНС зарегистрировал бакинский офис Azerbaijan Uzbek Investment
Бизнес
- 13 октября, 2025
- 15:47
Государственная налоговая служба зарегистрировала местный филиал совместной инвесткомпании Azerbaijan Uzbek Investment.
Как сообщает Report, юридический адрес филиала находится в городе Баку, Насиминский район, улица Узеира Гаджибейли, 62, а законным представителем назначен Паша Ядигар оглу Йолчиев.
Напомним, что Азербайджанско-Узбекская инвестиционная компания была зарегистрирована в Ташкенте в декабре 2023 года.
