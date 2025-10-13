Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку
    ГНС зарегистрировал бакинский офис Azerbaijan Uzbek Investment

    Бизнес
    • 13 октября, 2025
    • 15:47
    ГНС зарегистрировал бакинский офис Azerbaijan Uzbek Investment

    Государственная налоговая служба зарегистрировала местный филиал совместной инвесткомпании Azerbaijan Uzbek Investment.

    Как сообщает Report, юридический адрес филиала находится в городе Баку, Насиминский район, улица Узеира Гаджибейли, 62, а законным представителем назначен Паша Ядигар оглу Йолчиев.

    Напомним, что Азербайджанско-Узбекская инвестиционная компания была зарегистрирована в Ташкенте в декабре 2023 года.

