ГНС зарегистрировал бакинский офис Azerbaijan Uzbek Investment

Государственная налоговая служба зарегистрировала местный филиал совместной инвесткомпании Azerbaijan Uzbek Investment.

Как сообщает Report, юридический адрес филиала находится в городе Баку, Насиминский район, улица Узеира Гаджибейли, 62, а законным представителем назначен Паша Ядигар оглу Йолчиев.

Напомним, что Азербайджанско-Узбекская инвестиционная компания была зарегистрирована в Ташкенте в декабре 2023 года.