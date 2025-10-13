İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Yaxın Şərq Sülh Sammiti Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Yaxın Şərq Sülh Sammiti Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyası

    Azərbaycan-Özbəkistan birgə investisiya şirkətinin Bakı ofisi qeydiyyatdan keçib

    Biznes
    • 13 oktyabr, 2025
    • 15:08
    Azərbaycan-Özbəkistan birgə investisiya şirkətinin Bakı ofisi qeydiyyatdan keçib

    İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidməti "Azerbaijan Uzbek İnvestment" Birgə Müəssisəsi MMC-nin yerli filialını (Bakı ofisi) dövlət qeydiyyatına alıb.

    "Report" nazirliyə istinadən xəbər verir ki, filialın hüquqi ünvanı Bakı şəhəri, Nəsimi rayonu, Üzeyir Hacıbəyli küçəsi, 62 , qanuni təmsilçisi isə Paşa Yadigar oğlu Yolçiyevdir.

    Xatırladaq ki, Azərbaycan-Özbəkistan İnvestisiya Şirkəti 2023-cü ilin dekabr ayında Daşkənddə qeydiyyatdan keçib. Birgə müəssisənin strateji məqsədi idxalı əvəz edən və yüksək texnologiyalı məhsul istehsalının təşviqi, iki ölkə arasında ticarət dövriyyəsinin artırılması, emal sahələri və innovasiyaların inkişafı, xarici investisiyaların cəlb edilməsidir.

    Azərbaycan Özbəkistan İnvestisiya Şirkəti
    ГНС зарегистрировал бакинский офис Azerbaijan Uzbek Investment

    Son xəbərlər

    16:14

    Xəzərin Xaçmaz sahillərində suiti cəsədləri tapılıb

    Digər
    16:12

    Azərbaycan sentyabrda "OPEC+" kvotasından gündəlik 91 min barel geri qalıb

    Energetika
    16:11

    Azərbaycanın qadın FIFA referisi UEFA-dan təyinat alıb

    Futbol
    16:11

    İlham Əliyev Misirdə bir sıra ölkələrin liderləri ilə görüşüb

    Xarici siyasət
    16:09

    ABŞ "Hizbullah"ın tərksilah edilməsi ilə bağlı Livanın səylərini dəstəkləyir

    Digər ölkələr
    16:08

    İdman könüllülərinin mükafatlandırma mərasimi keçirilib

    Fərdi
    16:04

    Naxçıvanda səyyar aqronom xidmətinə start verilib

    ASK
    16:02

    ABŞ Prezidenti: Ukraynadakı münaqişəni həll etmək elə də asan deyil

    Digər ölkələr
    16:01

    Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda geoloji qiymətləndirmə işləri həyata keçiriləcək

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti