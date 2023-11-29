ГНС: Поправки в Налоговый кодекс поспособствуют развитию предпринимательской среды

Поправки в Налоговый кодекс поспособствуют развитию предпринимательской среды, введению новых социальных льгот и расширению возможностей использования предпринимателями инновационных административных инструментов.

Поправки в Налоговый кодекс поспособствуют развитию предпринимательской среды, введению новых социальных льгот и расширению возможностей использования предпринимателями инновационных административных инструментов.

Как сообщает Report, об этом заявила замначальника Государственной налоговой службы (ГНС) при Министерстве экономики Самира Мусаева.

Мусаева напомнила, что проект поправок в Налоговый кодекс находится на рассмотрении Милли Меджлиса и, вероятно, поправки вступят в силу с первого января 2024 года.

По ее словам, при подготовке законопроектов учитывается мнение представителей бизнеса. "В течение года мы рассматриваем все поднятые ими вопросы, и в итоге правительству направляются предложения, которые могут внести позитивный вклад в деятельность различных секторов", - сказал он.