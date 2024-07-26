В НАР по сегодняшний день предприниматели получили льготные кредиты на более 3 млн манатов

С начала 2023 года по сегодняшний день в Нахчыванской Автономной Республике 54 субъектам предпринимательства предоставлены льготные кредиты на сумму более 3 млн манатов.

С начала 2023 года по сегодняшний день в Нахчыванской Автономной Республике (НАР) 54 субъектам предпринимательства предоставлены льготные кредиты на сумму более 3 млн манатов.

Как сообщает нахчыванское бюро Report, об этом заявил председатель правления Фонда развития предпринимательства при Минэкономики Осман Халиев на конференции в Нахчыване.

Халиев отметил, что выданные по сей день кредиты создали основу для 126 новых рабочих мест в Автономной Республике: "В Нахчыване, в то же время на освобожденных территориях в качестве приоритета выбран сектор услуг и общественного питания".

Председатель добавил, что Фонд сотрудничает со всеми коммерческими банками НАР и призывает их поддерживать финансирование субъектов предпринимательства.

"Имеются средства, и мы обещаем рассматривать все обращения субъектов предпринимательства оперативно и прозрачно", - подчеркнул он.