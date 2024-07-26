Счетная палата обнаружила недочеты в работе Агентства аграрного кредитования и развития

Сегодня под руководством заместителя председателя Счетной палаты Азербайджана Насира Садыгова состоялось очередное заседание коллегии.
Как сообщает Report со ссылкой на Счетную палату, на заседании приняли участие председатель Агентства аграрного кредитования и развития Сеймур Мовлаев и должностные лица Минсельхоза, в том числе советник министра и руководители отделов.
По итогам обсуждений были приняты решения об утверждении аудиторского заключения о проведении необходимой работы по устранению выявленных недочетов в ходе реализации мероприятий в рамках господдержки сферы племенного животноводства.