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Результаты проекта ClimateScanner будут представлены на COP29 в Баку

Результаты проекта ClimateScanner будут представлены на COP29 в Баку Результаты глобального проекта ClimateScanner будут представлены на 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) в Баку в ноябре этого года.
Бизнес
27 июля 2024 г. 13:51
Результаты проекта ClimateScanner будут представлены на COP29 в Баку

Результаты глобального проекта ClimateScanner будут представлены на 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) в Баку в ноябре этого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Счетную палату.

Сообщается, что на встрече с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем председатель Высшего органа аудита (ВОА) Бразилии Бруно Дантас рассказал о текущем состоянии проекта ClimateScanner, разработанного ВОА 18 стран в рамках Международной организации высших органов аудита, и отметил, что к нему уже присоединились 127 стран.

Генсек ООН заявил о необходимости проверки данных, чтобы гарантировать достоверность предоставляемой правительствами информации по инициативам по борьбе с изменением климата.

Председатель ВОА Бразилии сообщил, что результаты ClimateScanner будут представлены на COP29 в Азербайджане в ноябре этого года.

Высший орган аудита (ВОА) Бразилии - Федеральный счетный суд - впервые избран членом Совета аудиторов ООН. ВОА Бразилии будет выполнять эту функцию в течение шести лет до 2030 года вместе с ВОА Франции и Китая. В связи с этим Генсек ООН принял главу ВОА Бразилии в штаб-квартире в Нью-Йорке.

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Версия на азербайджанском языке Hesablama Palatası: "ClimateScanner"in nəticələri COP29-da təqdim olunacaq

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