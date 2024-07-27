Азербайджан и Гарвардская школа Кеннеди обсудили создание экопарков

Правительство Азербайджана и Школа управления имени Джона Кеннеди Гарвардского университета США обсудили возможности создания экопарков.

Как сообщает Report, об этом министр экономики Микаил Джаббаров написал в социальной сети "X".

"Мы были рады видеть экспертов Гарвардской школы Кеннеди в нашей стране в рамках сотрудничества Министерства экономики с Гарвардским университетом по исследовательскому проекту. Вместе с делегацией и коллегами мы встретились с представителями ряда предприятий, работающих в Евлахском пилотном агропарке. С экспертами мы обсудили потенциал промышленных парков, проекты, связанные с альтернативной энергетикой, и возможности создания экопарков", - отметил министр.