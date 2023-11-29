Самира Мусаева: 96% налогов уплачивается добровольно

В Азербайджане почти 96% от начисленных налогов уплачивается добровольно.

В Азербайджане почти 96% от начисленных налогов уплачивается добровольно.

Как сообщает Report, об этом заявила замначальника Государственной налоговой службы (ГНС) при Министерстве экономики Самира Мусаева.

По ее словам, положительная динамика добровольного исполнения налоговых обязательств связана с возросшим доверием в отношениях между предпринимателем и государством.

Мусаева отметила, что реализованные административные и законодательные реформы облегчили соблюдение налоговых обязательств, а темпы роста налоговых поступлений в бюджет по ненефтяному сектору превысили темпы роста ненефтяного ВВП.