Грузоперевозки морским транспортом в Азербайджане возросли

В январе-июне этого года морским транспортом в Азербайджане перевезено 1 млн 435 тыс. 665 тонн грузов на сумму 1 млн 121 тыс. 283 доллара США.

В январе-июне этого года морским транспортом в Азербайджане перевезено 1 млн 435 тыс. 665 тонн грузов на сумму 1 млн 121 тыс. 283 доллара США.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, это соответственно на 0,03% и 20,5% больше по сравнению с тем же периодом 2023 года.

За шесть месяцев объем грузов, экспортированных морским транспортом, составил 41 тыс. 626 тонн (на 8,4% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года), а стоимость - 63 млн 24 тыс. долларов (на 31,7% меньше).

Объем импортированных грузов составил 1 млн 394 тыс. 39 тонн (на 0,1% меньше), а стоимость - 1 млн 58 тыс. 259 долларов (на 24,9% больше).