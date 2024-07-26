Названа сумма штрафов, наложенных таможенными органами Азербайджана в этом году

В первом полугодии этого года таможенные органы Азербайджана выявили 15 975 фактов административных правонарушений.

В первом полугодии этого года таможенные органы Азербайджана выявили 15 975 фактов административных правонарушений.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, об этом говорится в отчете о результатах правоохранительной деятельности таможенных органов.

Отмечается, что в связи с этими фактами в отношении 1 075 юридических лиц (в том числе 468 иностранных юридических лиц) и 14 894 физических лиц (в том числе 4 447 иностранных граждан) были применены административные выговоры.

Сумма наложенного таможенными органами штрафа за этот период составила 1 млн 269 тыс. 558 манатов, а уплаченная сумма штрафа - 1 млн 169 тыс. 682 маната.

Уплаченная сумма штрафа, наложенного на основании судебных решений за первое полугодие этого года, составила 68 217 манатов, стоимость конфискованных товаров составила 98 503 маната.