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Названа сумма штрафов, наложенных таможенными органами Азербайджана в этом году

Названа сумма штрафов, наложенных таможенными органами Азербайджана в этом году В первом полугодии этого года таможенные органы Азербайджана выявили 15 975 фактов административных правонарушений.
Бизнес
26 июля 2024 г. 15:43
Названа сумма штрафов, наложенных таможенными органами Азербайджана в этом году

В первом полугодии этого года таможенные органы Азербайджана выявили 15 975 фактов административных правонарушений.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, об этом говорится в отчете о результатах правоохранительной деятельности таможенных органов.

Отмечается, что в связи с этими фактами в отношении 1 075 юридических лиц (в том числе 468 иностранных юридических лиц) и 14 894 физических лиц (в том числе 4 447 иностранных граждан) были применены административные выговоры.

Сумма наложенного таможенными органами штрафа за этот период составила 1 млн 269 тыс. 558 манатов, а уплаченная сумма штрафа - 1 млн 169 тыс. 682 маната.

Уплаченная сумма штрафа, наложенного на основании судебных решений за первое полугодие этого года, составила 68 217 манатов, стоимость конфискованных товаров составила 98 503 маната.

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Версия на азербайджанском языке Bu il Azərbaycanın gömrük orqanlarının tətbiq etdiyi cərimələrin məbləği açıqlanıb

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